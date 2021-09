Matt Stutzman, l’archer sans bras qui vit sa ‘Première danse’

01/09/2021 à 09:18 CEST

Matt stutzman Il est l’un des athlètes les plus surprenants des Jeux paralympiques. Sa façon spectaculaire de concourir au tir à l’arc a fait plusieurs fois le tour du monde. Depuis ses débuts à Londres 2012 où il a remporté la médaille d’argent, à chaque épreuve paralympique, Stutzman a attiré l’attention de tous les médias.

Ce n’est pas étrange puisque c’est tout un spectacle voir l’Américain, né sans bras, tirer son arc et tirer des flèches à l’aide de ses pieds et de sa bouche. Il n’imaginait pas quand il réalisa qu’il était différent des autres qu’il finirait par être un athlète d’élite et jouerait trois Jeux Paralympiques, devenant l’un des meilleurs archers du monde.

Stutzman, 38 ans, marié et père de trois enfants, dit “Toute ma vie, j’ai voulu faire partie de quelque chose de plus grand. Je voulais trouver mon” moment Michael Jordan “, et le tir à l’arc et représenter les États-Unis est mon moment Michael Jordan. Je ne trouve pas les mots pour expliquer ce que je ressens parce que c’est spectaculaire. C’est la ‘première danse’ (pour moi) c’est sûr”, assure-t-il dans des déclarations à l’organisation des Jeux de Tokyo 2020.

Son objectif au Japon était la médaille d’or. Il n’a pas réussi, mais il rentre chez lui avec d’autres Jeux derrière lui et après avoir montré une fois de plus au monde que rien n’est impossible.. Les archers conventionnels le craignent en compétition car son degré de précision est ahurissant. Il a même établi un record Guinness cette année : la plus longue distance jamais atteinte avec un arc et des flèches. À 280 mètres, un nombre que personne dans l’histoire n’avait atteint, même pas en utilisant ses armes.

Matt est un gars spécial qui a passé beaucoup de temps à se préparer sans entraîneur. Il a commencé à utiliser ses pieds pour aider sa famille à la ferme où ils vivaient et à jouer avec ses frères, qui ne lui laissaient aucun répit car il n’avait pas d’armes.. C’était un de plus. Il accompagnait même son père et ses frères à la chasse : « Nous ne savions pas comment il allait tirer à l’arc, mais nous savions qu’il avait un intérêt imparable.

Tir à l’arc pour un salaire

Il a commencé le tir à l’arc comme une nécessité pour trouver une ressource économique dans sa vie car il ne pouvait pas trouver d’emploi. Sa condition physique était un handicap trop important lors de la recherche d’un emploi dans différentes entreprises.

Il a tellement affiné sa technique qu’aujourd’hui il fait partie des meilleurs malgré le fait qu’à Tokyo les résultats ne l’ont pas accompagné et qu’il n’a pas pu se débarrasser de sa frustration à Rio lorsqu’il a chuté en huitièmes de finale. Il y aura certainement de nouvelles opportunités.