Matt Targett a été « frappé par les étoiles » par Steven Gerrard après la nomination de la légende de Liverpool au poste de manager d’Aston Villa, fait l’éloge de son coéquipier « incroyable » John McGinn et cherche à se venger de Chelsea

Matt Targett dit qu’Aston Villa est prêt à se venger de Chelsea lors de leur dernier affrontement en Premier League le lendemain de Noël, affirmant que les problèmes COVID-19 des Blues présentent une grande opportunité pour trois points.

L’arrière gauche a également fait l’éloge de son coéquipier John McGinn et du manager Steven Gerrard, même s’il était impressionné par la présence de la légende de Liverpool à son arrivée.

Targett a salué l’influence de l’international écossais sur l’équipe

L’arrière gauche de la Villa aime la vie sous Gerrard

Depuis sa nomination en tant que manager, Gerrard a supervisé un superbe changement de forme de son équipe qui les a vus accumuler quatre victoires en six matchs, avec leurs deux défaites contre Liverpool et Man City.

Targett a commencé dans cinq de ces six matchs et bien qu’il ait fait preuve de cohérence sous Gerrard, il a admis qu’il était un peu nerveux lorsque le héros d’Anfield et de l’Angleterre est arrivé pour la première fois.

« Vous êtes toujours un peu nerveux lorsque le nouveau manager arrive », a-t-il déclaré à l’animateur de talkSPORT Jim White.

« Vous voulez qu’il vous aime mais, quand vous savez que c’est Steven Gerrard, vous mettez tout à l’intérieur et vous êtes comme » wow « .

Targett, comme beaucoup ont profité de l’arrivée de la légende de Liverpool

« Pour être honnête, vous êtes un peu impressionné au début, mais maintenant je m’y habitue ! C’est tellement agréable de l’avoir comme manager.

N’ayant pas réussi à marquer des points contre les deux premiers de la ligue, Villa affronte la troisième meilleure équipe de Chelsea.

Les Villans ont déjà affronté les Bleus cette saison, à deux reprises, les deux matchs se soldant par une défaite.

Et Targett espère que cette fois, ils seront en mesure de produire un résultat à la hauteur de leurs performances.

« Nous savons à quel point ils ont été bons cette saison, nous les avons déjà affrontés deux fois, une fois en coupe mais nous avons bien joué », a ajouté l’arrière gauche.

«Je me souviens du match chez eux, je me souviens que nous leur avons causé beaucoup de problèmes mais ils nous ont battus 3-0 ce jour-là et le score ne nous a pas du tout rendu justice.

Lukaku a marqué deux fois mais Villa aurait pu et aurait peut-être dû repartir avec quelque chose de ce match

« Nous savons que ce sera un match difficile, il leur manque quelques joueurs à cause de COVID, donc ils ont un peu de mal en termes de joueurs, mais nous devons en profiter pleinement. »

Un joueur qui pourrait aider Villa à remporter une victoire célèbre contre les géants londoniens est McGinn, qui, selon Targett, est le joueur qui « fait bouger beaucoup de choses » au sein de l’équipe.

« John McGinn a été incroyable cette saison, il joue avec une réelle confiance et il joue un rôle important dans notre façon de jouer », a-t-il déclaré.

«Il fait bouger beaucoup de choses au milieu de terrain, vous pouvez voir à quel point il s’améliore cette saison, mais vous voyez aussi à quel point il est un joueur énorme, même lorsqu’il part en international et à quel point l’Écosse compte sur lui.

McGinn a assumé encore plus de responsabilités à Villa Park depuis le départ de Jack Grealish pour Man City

« C’est formidable d’avoir quelqu’un qui joue si bien et lui de faire une si grande différence pour nous en tant qu’équipe. »

À condition que le match ne soit pas annulé, Aston Villa affrontera Chelsea à Villa Park le dimanche 26 décembre, avec des commentaires EN DIRECT sur talkSPORT à partir de 17h.

