Matt Upson ne peut vraiment pas croire à quel point un joueur d’Arsenal est bon

S’exprimant sur Stadium Astro, Matt Upson a parlé d’Aaron Ramsdale et de l’impact qu’il a eu depuis qu’il a rejoint Arsenal cet été.

Ramsdale est excellent depuis qu’il a rejoint les Gunners, il a été nominé pour le joueur du mois de Premier League – et ce n’est pas une tâche facile en tant que gardien de but.

Upson n’a que de bonnes choses à dire à propos de Ramsdale, déclarant qu’il est surpris de voir à quel point il a été bon, mais même lui pense qu’il est trop tôt pour parler de lui en tant que numéro un de l’Angleterre.

Qu’est-ce qui a été dit?

Upson discutait de la possibilité que Ramsdale prenne la place de Jordan Pickford en tant que numéro un anglais.

« On parle d’un gardien qui n’a eu cette place de numéro un dans son club que depuis 10 ou 12 matchs, ce n’est pas long, pour songer à déloger le gardien de l’équipe nationale. Il y a du travail à faire pour Ramsdale sur ce front, mais il m’a en fait surpris à quel point il est bon et à quel point il est bon avec ses pieds, et il y a un réel potentiel pour lui », a déclaré Upson.

Dépassé les attentes

Il est juste de dire que Ramsdale a dépassé les attentes de presque tout le monde depuis qu’il a rejoint Arsenal.

Il est entré en tant que gardien de but qui avait été relégué deux fois de suite avec Bournemouth et Sheffield United, mais depuis qu’il a remplacé Bernd Leno en tant que numéro un des Gunners, il a tout d’un gardien de premier plan en Premier League.

Est-il temps pour lui de prendre la place de Pickford en Angleterre ? Eh bien, c’est à débattre, mais le gardien d’Everton a très rarement laissé tomber son pays, donc lui retirer le maillot numéro un serait plutôt dur à ce stade.

