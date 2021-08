Matt Walls remporte la première médaille d’or de la Grande-Bretagne en cyclisme sur piste à Tokyo 2020, mais déception pour la légende des Jeux olympiques Jason Kenny

La Grande-Bretagne a remporté sa première médaille d’or en cyclisme sur piste à Tokyo 2020 alors que Matt Walls a réalisé une performance dominante dans l’omnium masculin.

Le joueur de 23 ans d’Oldham a produit une course de maître, remportant 153 points. Le Néo-Zélandais Campbell Stewart a remporté l’argent, tandis que l’Italien Elia Viviani a remporté le bronze.

.

Il pourrait y avoir plus de succès pour Walls, qui pourrait participer à l’événement Madison

Walls, qui a remporté la course d’ouverture au scratch, est entré dans la course aux points décisifs avec un léger avantage de seulement six points, mais a rapidement gagné un tour sur le terrain pour prendre le contrôle, et pourrait ensuite marquer ses rivaux pour le reste des 100 tours. un événement.

L’omnium a changé de format pour ces Jeux, avec quatre épreuves désormais regroupées dans un après-midi de course éprouvant.

Walls, le champion d’Europe qui a été testé positif pour Covid-19 en mars, a mené conjointement aux côtés de Jan Willem Van Schip et Benjamin Thomas après la course de tempo, mais a ensuite survécu à la paire dans la course à élimination pour prendre un avantage étroit dans le décideur.

Et il n’a pas tardé à prendre les commandes puisqu’il a gagné un tour aux côtés de l’Américain Gavin Hoover, remportant le deuxième sprint dans la foulée.

Cela lui a donné un coussin de 30 points sur le terrain, et à partir de là, il a pu marquer jusqu’au bout les champions en titre Elia Viviani, Thomas et Stewart.

.

Walls a compris sa tactique et a remporté une médaille d’or méritée

Déception pour Jason Kenny, qui n’a pas été en mesure d’ajouter à sa très impressionnante collection de médailles olympiques dans le sprint masculin.

L’Ecossais de 33 ans, qui compte six médailles d’or et une d’argent à son actif, s’est incliné en quart de finale face au Néerlandais Harrie Lavreysen.

Cependant, il y a toujours une représentation britannique dans l’événement avec Jack Carlin réservant sa place en demi-finale.

“Jack est vraiment fort et est dans une très bonne position”, a déclaré Kenny. « Il est définitivement notre meilleure chance. Les garçons hollandais [Lavreysen and Jeffrey Hoogland] sont rapides, un peu plus rapides mais Jack a l’avantage en course. C’est un bon coureur et s’il tient bon il est dans une très bonne position…

.

Ce n’était pas pour Kenny mais il en a fait plus qu’assez aux Jeux olympiques

.

Carlin (à gauche) et Kenny (au centre) ont remporté l’argent ensemble dans le sprint par équipe

« De mon point de vue, je vais continuer à rogner. Je joue un peu un second rôle pour la première fois. Si je peux en éliminer, c’est une place plus près du podium et c’est ainsi que je le vois. Continuez à marteler et prenez autant de personnes que je peux.

« J’ai eu un peu de mal et j’ai du mal à récupérer. De toute évidence, la qualification huitième vous met également dans le vif du sujet.

“Alors oui, j’avais l’impression que chaque sortie était une finale et je l’ai fait comme si c’était aussi le cas. Je suis sur la lune pour passer le premier jour et c’est vraiment tout. Travail fait pour aujourd’hui, faites le plein et espérons que demain se passera bien aussi.

.

Kenny a suggéré que Carlin serait l’homme principal du sprint à l’avenir

L’or de Walls est la deuxième médaille de l’équipe GB jeudi, avec Liam Heath qui a remporté le bronze au canoë K1 200m.

Le joueur de 36 ans a remporté le bronze au K1 200m à Sea Forest Waterway, sa quatrième médaille olympique après des succès à Londres 2012 et Rio il y a cinq ans.

Heath, qui a établi un meilleur temps olympique de 33,985 secondes lors des qualifications de mercredi, a terminé deuxième dans la demi-finale d’ouverture pour préparer son assaut de médailles.

Lorsqu’on lui a demandé si Tokyo pourrait être le dernier chapitre, il a répondu : « C’est une question à laquelle il faut encore répondre et à laquelle il faut réfléchir très profondément.

.

Heath a réussi un temps de 35,202 secondes pour terminer troisième derrière le Hongrois Sandor Totka, tandis que l’Italien Manfredi Rizza a remporté l’argent.

.

Heath n’a pas encore décidé s’il s’agirait de ses derniers Jeux olympiques

«C’est une décision qui doit être prise entre moi, ma famille et tout le monde à la maison en termes d’engagement et de soutien.

« C’est une position unique car il ne reste que trois ans (à Paris). Il semble être juste au coin de la rue.

« Le 200m recule malheureusement en tant qu’épreuve olympique, mais il y a de nouvelles opportunités à la fois en slalom et en sprint, avec la réintroduction du K2 500m, qui a déjà un héritage dans ce sport. C’est quelque chose vers quoi je pourrais me tourner.

« Ces décisions doivent encore être prises. Vous êtes au septième ciel à la minute, mais vous oubliez en quelque sorte toutes les difficultés et les sacrifices que les gens font et que vous faites pour arriver là où vous êtes.

« Il me faudra quelques semaines pour regarder en arrière, évaluer et voir à quel point je suis heureux de continuer vers des quatrièmes Jeux. Nous devrons attendre et voir.”