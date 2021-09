Matt Walsh termine Epic Troll of Virginia School Board – RedState ⋆ 10z viral

Il y a quelques jours, RedState a rapporté que Matt Walsh du Daily Wire commençait un troll assez épique du conseil scolaire du comté de Loudoun sur leur promotion de la théorie critique de la race et de l’idéologie transgenre. Hier soir, il a terminé ce troll.

L’arrière-plan à ce sujet est que Walsh a organisé un rassemblement et a prévu de parler devant le conseil d’administration cette semaine. Lorsque les membres l’ont découvert, ils ont voté pour n’autoriser que les résidents du comté à participer à la réunion. C’est à ce moment-là que Walsh a décidé de louer une propriété là-bas, obtenant sa résidence en Virginie et le droit de s’adresser à la commission scolaire.

Le comté de Loudoun a tenté d’interdire à Matt Walsh de parler sur CRT en interdisant les non-locaux… alors Walsh a loué une maison dans le comté de Loudoun. pic.twitter.com/tHf34ZaOD7 – Mary Margaret Olohan (@MaryMargOlohan) 24 septembre 2021

Eh bien, le rassemblement a eu lieu hier soir, où la foule a commencé à scander de manière hilarante «Bienvenue à la maison, Matt», alors qu’elle protestait contre les actions du conseil scolaire. En voici une partie, mais c’est encore mieux, alors restez dans les parages.

Chants de « Bienvenue à la maison, Matt ! » évasion alors que @MattWalshBlog s’adresse aux parents du comté de Loudoun pic.twitter.com/G5jIDu1s3w – The Daily Wire (@realDailyWire) 28 septembre 2021

Étonnamment, cependant, et contrairement à ma prédiction, Walsh a été autorisé à participer à la réunion du conseil scolaire. Je pensais avec certitude qu’ils allaient prendre une décision arbitraire pour l’interdire, malgré un contrat de bail en main, étant donné qu’il n’avait évidemment loué la propriété que pour contourner leurs tentatives de le garder à l’écart. Pourtant, non seulement il est entré à l’intérieur, mais il a également pu parler et, ce faisant, il a partagé des vérités très pertinentes sur la protection des enfants.

Ils ne vous donnent que 60 secondes pour parler, ils ne montreront pas les haut-parleurs sur le livestream, ils vous font porter un masque, et tout cela après avoir exigé une pièce d’identité et une preuve de résidence pour entrer. Ils ont dressé tous les obstacles qu’ils pouvaient, mais j’ai quand même dit mon morceau. pic.twitter.com/vCqxja9QaR – Matt Walsh (@MattWalshBlog) 28 septembre 2021

Il y a des républicains qui n’aiment pas se battre sur ces terrains. Pour eux, c’est trop dégoûtant et non traditionnel. Pourtant, la gauche ne tire pas son épingle du jeu, et la droite non plus. Dans ce cas, Walsh a gardé une longueur d’avance sur le conseil scolaire, même s’il a dressé plusieurs barrages routiers pour empêcher son message de passer. Les républicains doivent avoir des lignes, et nous devons être prêts à nous battre pour ces lignes.

De plus, ce qu’il a dit était aussi incroyablement important. Walsh a fait irruption dans le conseil scolaire, les qualifiant de prédateurs et de lâches pour avoir endoctriné les enfants dans une idéologie transgenre qui place les garçons dans les vestiaires des filles, les privant de sécurité, d’intimité et de vérité. Au lieu de défendre leurs positions, ces commissions scolaires se cachent derrière leur propre pouvoir, violant le droit des parents de dicter ce qui est et n’est pas imposé à leurs enfants. Les éducateurs ne sont pas des héros. Ce sont des gens qui sont payés pour faire un travail, et s’ils choisissent de se plonger dans une folie nuisible, ils devraient s’y opposer.

L’extrême gauche ne va pas baisser les bras. Ils n’arrêteront pas de venir pour vos enfants. Ils n’arrêteront pas leur marche dans des domaines de plus en plus insensés d’expérimentation et de pensée sociales. Cela va nécessiter un Parti républicain prêt à “aller là-bas” pour repousser. Walsh, qu’on l’aime ou qu’on le déteste, aide à mener ce combat. Beaucoup d’autres devraient le rejoindre.