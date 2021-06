Mattek-Sands et Swiatek ont ​​battu les tennismen Hsieh et Mertens et seront en quarts de finale à Roland-Garros

06/06/2021 à 16h15 CEST

L’Américain Bethanie Mattek-Sands, numéro 16 de la WTA et la joueuse de tennis polonaise Iga Swiatek, numéro 59 de la WTA remportée en huitièmes de finale à Roland-Garros en trois heures et quatorze minutes par 5-7, 6-4 et 7-5 à Su Wei Hsieh déjà le joueur de tennis belge Élise Mertens, numéros 3 et 2 de la WTA. Avec ce résultat, les vainqueurs seront en quarts de finale de Roland-Garros.

La paire vaincue a réussi à casser le service de ses adversaires 7 fois, tandis que les vainqueurs, pour leur part, l’ont fait 8 fois. De même, Mattek-Sands et Swiatek ont ​​eu une efficacité de 75% dans le premier service, ont commis 3 doubles fautes et ont obtenu 52% des points de service, tandis que leurs rivaux ont atteint une efficacité de 72%, ont commis 8 doubles fautes et ont remporté 52% du service. points.

Lors des quarts de finale, Mattek-Sands et Swiatek affronteront les vainqueurs du match qui affronteront Andreja Klepac Oui Darija jurak contre Yung-jan chan Oui Hao Ching Chan.

La célébration du tournoi Paris (Open de France Double Dames.) se déroule du 2 au 13 juin sur terre battue en extérieur. Dans cette compétition, un total de 64 couples sont présentés.