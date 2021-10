Mattel lance la radio Barbie 24 heures sur 24 avec WMG et iHeartMedia

Mattel Inc. et Warner Music Group s’associent à iHeartMedia pour une chaîne Barbie Radio de 24 heures.

La station uniquement numérique met en vedette DJ Barbie et est exclusive à iHeartRadio. Barbie Radio est la première chaîne de radio de marque de Mattel, qui possède d’autres marques de jouets comme Hot Wheels, Thomas & Friends, American Girl et Fisher-Price. Mattel a récemment conclu un partenariat avec Warner Music Group en tant que distributeur exclusif du catalogue de chansons de Mattel.

Sur Barbie Radio, DJ Barbie jouera des chansons de son catalogue de musique, y compris des morceaux de son dernier album Barbie: Big City, Big Dreams. Cet album provient de la spéciale musicale du même nom et est diffusé sur Netflix. Mattel dit que DJ Barbie partagera également avec les auditeurs des histoires conçues pour rappeler aux filles qu’elles « peuvent être n’importe quoi ».

« Barbie inspire, responsabilise et divertit les enfants depuis plus de 60 ans et nous cherchons toujours à toucher les fans de nouvelles façons », déclare Andrea Carpenter, directrice principale de Mattel pour la distribution de contenu et les partenariats. « Exploiter le catalogue musical de Barbie composé de centaines de chansons originales est une façon pour nous de le faire. »

DJ Barbie et la chaîne Barbie Radio font suite au récent lancement par Mattel des poupées Barbie Music Producer. Les poupées sont conçues pour initier les jeunes filles à un cheminement de carrière dominé par les hommes. Actuellement, les femmes représentent moins de 3% des producteurs de musique dans l’industrie.

Barbie s’associe également à la productrice de musique, auteur-compositeur, chanteuse et actrice Ester Dean et Girls Make Beats. C’est une organisation axée sur l’augmentation du nombre de femmes qui grandissent pour devenir productrices de musique, DJ et ingénieurs du son. Grâce à cette collaboration, Barbie finance des bourses Girls Make Beats pour permettre à plus de filles d’accéder à une carrière dans l’industrie de la musique.

L’introduction par Mattel d’une chaîne de radio de marque montre à quel point le marché de l’audio pour enfants peut être chaud. C’est un espace qui a été dominé par CoComelon au cours des dernières années, grâce aux vidéos facilement disponibles sur YouTube et Netflix. La chaîne CoComelon sur YouTube compte plus de 100 millions d’abonnés et 100 milliards de vues à vie. C’est la deuxième chaîne la plus regardée de tous les temps, car elle s’adresse aux enfants.

Grâce à cette popularité à l’écran pendant la pandémie, les jouets Cocomelon s’envolent des étagères. La société mère Moonbug et la société de jouets Jazwares travaillent avec des détaillants pour mettre ces jouets sur les étagères aux côtés de la productrice de musique Barbie.