Matteo Berrettini décroche la place des huitièmes de finale aux dépens d’Ilya Ivashka

04/09/21 à 21h15 CEST

Le joueur de tennis italien Matteo Berrettini, numéro 8 de l’ATP et tête de série numéro 6, a rempli les pronostics en s’imposant en trois heures et cinquante minutes par 6 (5) -7 (7), 6-2, 6-4, 2-6 et 6-3 au biélorusse Ilya Ivashka, numéro 53 de l’ATP, en seizièmes de finale de l’US Open. Après ce résultat, on continuera à voir le vainqueur du match lors de la prochaine phase de l’US Open, les huitièmes de finale.

Ivashka a réussi à casser le service de son adversaire à deux reprises, tandis que le joueur italien, de son côté, l’a fait à 4 reprises. De plus, l’Italien a atteint une efficacité de 60% au premier service, a commis 5 doubles fautes et a remporté 69% des points de service, tandis que son adversaire a atteint une efficacité de 62%, a commis 4 doubles fautes et a remporté les 69% des points de service.

Le joueur italien affrontera au deuxième tour de la compétition l’Allemand Oscar Otte, numéro 144.

Ce tournoi se déroule à New York du 24 août au 12 septembre sur court extérieur en dur. Au total, 237 joueurs de tennis participent à cette compétition. Au total, 128 joueurs au total arrivent à la phase finale, parmi lesquels ils se qualifient directement, ceux qui ont dépassé les tours précédents du championnat et les invités.