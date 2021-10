Matteo Berrettini parvient à se qualifier pour les huitièmes de finale aux dépens d’Alexei Popyrin

25/10/2021

Matteo Berrettini, italien, numéro 7 de l’ATP et tête de série numéro 3, a rempli les pronostics en s’imposant par 7 (7) -6 (3) et 6-3 en une heure et trente-sept minutes pour Alexeï Popyrine, joueur de tennis australien, numéro 77 de l’ATP, en seizièmes de finale du tournoi ATP 500 de Vienne. Avec ce résultat, Berrettini parvient à se qualifier pour les huitièmes de finale du tournoi ATP 500 de Vienne.

L’Australien n’a à aucun moment réussi à briser le service de son adversaire, tandis que le joueur italien, quant à lui, l’a fait une fois. De plus, le joueur de tennis italien a eu un premier service de 68% et a commis 2 doubles fautes, réussissant à remporter 76% des points de service, tandis que son rival avait un premier service de 56% et 2 doubles fautes, réussissant à remporter 66% des pointe vers le service.

En huitièmes de finale, Berrettini affrontera le joueur géorgien Nikoloz Basilachvili, numéro 27.

Dans le tournoi Vienne (ATP Vienne) 44 joueurs participent et la phase finale est composée d’un total de 32 parmi ceux classés directement, ceux qui ont gagné lors des tours précédents du championnat et ceux qui sont invités. De même, il se déroule du 23 au 31 octobre sur un court intérieur en dur.