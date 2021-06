Matteo Berrettini se rend à la 30e finale de Roland-Garros

06/01/2021

Matteo Berrettini, L’Italien, numéro 9 de l’ATP et tête de série numéro 9, a rempli les prévisions en s’imposant en deux heures et vingt-cinq minutes par 6-0, 6-4, 4-6 et 6-4 à Taro Daniel, Joueur de tennis japonais, numéro 113 de l’ATP, au soixante-quatrième tour de Roland-Garros. Après ce résultat, Berrettini s’empare de la place pour la 30e de finale de Roland-Garros.

Les statistiques montrent que Berrettini a réussi à briser le service de son adversaire 5 fois, a obtenu 67% du premier service, a commis 4 doubles fautes, réussissant à gagner 81% des points de service. Quant au Japonais, il a réussi à casser une fois le service de son adversaire, a réalisé un premier service de 67%, a commis 8 doubles fautes et a réussi à gagner 60% des points de service.

Lors de la 30e finale, Berrettini affrontera l’Argentin Federico Coria, numéro 94, jeudi prochain à partir de 11h00 heure espagnole.

Dans le tournoi パ リ (Open de France Indiv. Masc.) Au total, 238 joueurs de tennis s’affrontent et 128 au total atteignent la phase finale Les joueurs sont issus de ceux qui se qualifient directement, de ceux qui passent la phase de qualification précédente et de ceux qui sont invités. Il se déroule également du 24 mai au 13 juin sur terre battue en plein air.