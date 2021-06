Matteo Berrettini sera en huitièmes de finale à Roland-Garros

05/06/21 à 22:15 CEST

Italien Matteo Berrettini, numéro 9 de l’ATP et tête de série numéro 9, a rempli les pronostics en s’imposant en huitièmes de finale à Roland-Garros en 7 (8) -6 (6), 6-3 et 6-4 en deux heures et douze minutes au joueur sud-coréen Bientôtwoo kwon, numéro 91 de l’ATP. Après ce résultat, le vainqueur sera en huitièmes de finale à Roland-Garros.

Les statistiques sur le match montrent que Berrettini a réussi à casser le service de son adversaire 2 fois, a eu une efficacité de 69% au premier service, a commis 2 doubles fautes et a réalisé 76% des points de service. Quant au joueur de tennis sud-coréen, il n’a jamais réussi à casser son service, son efficacité était de 59%, il a commis 3 doubles fautes et a obtenu 62% des points de service.

En huitièmes de finale, l’Italien affrontera le vainqueur du match entre l’Allemand Dominik Koepfer et le joueur suisse Roger Federer.

Le tournoi Paris (Roland-Garros Indiv. Masc.) se déroule du 24 mai au 13 juin sur terre battue en plein air. Dans cette compétition, un total de 238 joueurs de tennis sont présentés, dont 128 atteignent la phase finale parmi ceux directement classés, ceux qui ont gagné lors de la phase précédente du championnat et les joueurs invités.