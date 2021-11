Matteo Bocelli partage une vidéo acoustique intime « Solo »

Chanteur/compositeur de renom Matteo Bocelli a offert une performance brute et émouvante de son premier single solo dans la vidéo « Solo » Acoustic.

Dans le clip, sa voix sonne claire et vraie alors qu’il se produit seul dans un studio de Milan, s’accompagnant au piano.

« Vous avez besoin de cet artiste sur votre radar », a déclaré Euphoria. Magazine, saluant « Solo » comme « un premier single parfait… irrésistiblement accrocheur et relatable ». Bocelli a récemment parlé de la chanson avec « KTLA Morning News » de Los Angeles.

« Solo » a été publié par Capitol Records en septembre avec cette vidéo officielle, qui a été tournée dans les majestueuses montagnes des Dolomites en Italie. Il a été réalisé par Gaetano Morbioli, qui a également réalisé la vidéo officielle de « Fall On Me », un duo qui a associé Matteo à son père, la légende de l’opéra Andrea Bocelli. Les flux mondiaux combinés de « Solo » ont maintenant dépassé les trois millions.

Matteo, diplômé du Conservatoire de Lucques en Toscane, a co-écrit « Fall on Me » pour l’aîné L’album acclamé de Bocelli en 2018, Sì, qui a dominé à la fois le Billboard 200 et le classement des albums officiels du Royaume-Uni. La chanson, qui a amassé près de 300 millions de streams mondiaux combinés, a continué sur la bande originale de Casse-Noisette et les Quatre Royaumes de Disney.

Le duo a joué « Fall on Me » au Madison Square Garden et au Hollywood Bowl ainsi que dans de nombreux programmes télévisés, dont Dancing with the Stars, Colbert, Good Morning America, Royal Family Variety Performance et Strictly Come Dancing. C’était une introduction puissante, mais le voyage musical de Matteo a commencé quand il était enfant.

À six ans, il apprend le piano et à 18 ans, il fait ses débuts sur scène pour chanter Verdi au Colisée de Rome. Il a travaillé toute sa vie pour maîtriser son métier. Mais les mélodies qui émergent chaque fois qu’il écrit une ligne semblent réelles d’une manière qui ne peut être expliquée par une éducation classique. Il chante avec une pureté d’expression qui semble innée, avec du charisme et une clarté d’intention qui est familiale.

Achetez ou diffusez « Solo ».