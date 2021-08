Matteo Chigvintsev a 1 an ! Retour sur les photos les plus mignonnes du fils de Nikki Bella

C’est un jalon total !

Nikki bellasont adorables Matteo Chigvintsev a officiellement un an aujourd’hui, le 31 juillet, et nous avons hâte de célébrer le bébé de Total Bellas ! On dirait qu’hier quand Nikki a donné naissance à Matteo avec son fiancé Artem Chigvintsev à côté d’elle. Au cours d’une année, Nikki est restée fidèle à la vie post-partum aux côtés de sa sœur jumelle brie bella qui ont également accueilli sont copain danielson un jour plus tard, le 1er août.

Alors que Matteo et Buddy sont des « jumeaux spirituels », selon Brie, les meilleurs cousins ​​​​marquent désormais des jalons consécutifs en sonnant ensemble leur premier anniversaire.

Baby Matteo s’est déjà avéré être un roi des selfies avec d’adorables soirées dansantes de papa, des poses de mannequins pour montrer ses longues mèches et encourageant Artem lors de la compétition Dancing With the Stars. Matteo n’arrive pas à rester à l’écart des projecteurs !

Maman Nikki a rendu un doux hommage à son fils le 30 janvier pour célébrer ses six mois. “Leo pleine lune pour mon petit leo Teo qui a eu 6 mois hier”, a légendé le champion de la WWE sur Instagram.