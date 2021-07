Matteo Guendouzi admet qu’il est “préoccupé” par Arsenal alors que le milieu de terrain se rapproche de la sortie, un éloge spécial pour “l’exceptionnel” Mesut Ozil

in

Matteo Guendouzi a admis qu’il était “préoccupé” par Arsenal.

Le milieu de terrain se rapproche d’une sortie de prêt d’Emirates avec un transfert à Marseille prévu.

Guendouzi a fait 24 apparitions pour le Hertha Berlin la saison dernière

Guendouzi, qui n’a pas joué pour les Gunners depuis 13 mois, a passé la saison 2020/21 en prêt au Hertha Berlin après s’être brouillé avec le manager Mikel Arteta.

Le joueur de 22 ans a vu Arsenal ne pas se qualifier pour le football européen pour la première fois en 25 ans avec une décevante huitième place.

Et Guendouzi a révélé sa crainte pour l’avenir du club.

Il a déclaré à Bild : « Enfant, j’ai toujours rêvé de jouer pour Arsenal et j’ai eu la chance d’y arriver tôt dans ma carrière.

« Voir que le club n’a pas réussi à se qualifier pour une compétition européenne pour la première fois en 25 ans m’a fait mal.

“Arsenal est un grand club en Europe qui mérite d’être en Ligue des champions chaque année. Je ne connais pas les raisons de leur échec car je n’y étais pas la saison dernière.

Guendouzi n’a plus joué pour Arsenal depuis son affrontement avec Neal Maupay de Brighton en juin 2020

“Mais je suis préoccupé par la situation du club car Arsenal mérite de grandes choses. Je suis un artilleur du fond du cœur et je le resterai, quoi qu’il arrive.

Sur son avenir à Arsenal, Guendouzi a ajouté : « Mon rêve a toujours été de me développer au plus haut niveau et de remporter le maximum de titres.

« Je suis un compétiteur et avide de titres. Je suis sous contrat avec Arsenal et nous avons des obligations mutuelles. Il y a un intérêt de différentes ligues.

« En ce moment, je suis à cent pour cent concentré sur mon rétablissement. En temps voulu, je déciderai avec mes conseillers et mon père dans quelle direction nous allons. »

Guendouzi a joué aux côtés de Mesut Ozil pendant plus d’un an à Arsenal et l’a décrit comme l’un des meilleurs n ° 10 de l’histoire.

Il a déclaré : « Mesut Ozil est un excellent modèle et un frère pour moi.

Guendouzi a fait l’éloge d’Ozil après leur passage à Arsenal

“J’ai le plus profond respect pour ce qu’il a accompli et ce qu’il fait depuis que je suis à Arsenal. Il a des qualités de balle exceptionnelles.

Pour moi, Ozil est clairement le meilleur joueur allemand et il est l’un des meilleurs n°10 de l’histoire du football allemand.

« A Arsenal, il m’a tout de suite pris sous son aile et m’a donné plein de conseils. C’est pourquoi il est comme un grand frère pour moi.

« Même pendant mon séjour au Hertha, nous étions toujours en contact, nous nous écrivions souvent ou nous parlions au téléphone. »