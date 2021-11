Matteo Guendouzi a réitéré son désir de quitter définitivement Arsenal et a révélé à quel point il aime la vie à Marseille.

Le milieu de terrain des Gunners – exilé par Mikel Arteta – est en prêt d’une saison avec le club de Ligue 1 et a été un énorme succès.

.

Guendouzi est prêté à Marseille

Le joueur de 22 ans a deux buts et trois passes décisives à son actif et s’est imposé comme un habitué de l’équipe marseillaise, ainsi qu’un favori des fans.

La forme brillante de Guendouzi l’a également vu récompensé par une convocation en équipe de France, où il a été photographié aux côtés de Kylian Mbappe et N’Golo Kante.

Cela contraste fortement avec ses expériences à Arsenal, où il est devenu un paria sous Arteta.

Le milieu de terrain n’a pas joué pour Arsenal depuis qu’il a attrapé Neal Maupay de Brighton à la gorge lors d’un match peu de temps après le redémarrage suite à la pause forcée du football causée par la pandémie de coronavirus.

Guendouzi a passé l’année dernière en prêt avec le Hertha Berlin et est maintenant à Marseille, qui a une option d’achat dans l’accord.

« Aujourd’hui, je suis prêté et toujours lié par mon contrat à Arsenal, mais je suis totalement concentré sur ce qu’il faut faire avec l’Olympique de Marseille », a-t-il déclaré à RMC Sport.

BT Sport

Guendouzi n’a plus joué pour Arsenal depuis son affrontement avec Neal Maupay de Brighton en juin 2020

.

Guendouzi a été exilé par Arteta, mais les fans se demandent pourquoi le joueur joue désormais en France

« Et oui, c’est un club avec lequel je veux me projeter dans l’avenir et je veux m’inscrire sur le long terme.

« Ce sont des discussions que j’avais déjà eues avec le club avant de signer et je m’y sens très à l’aise. Et c’est pourquoi je veux continuer à m’amuser à l’Olympique de Marseille.

Il a ajouté : « Marseille est le plus grand club français, c’est un club très populaire à l’étranger.

.

Guendouzi a suffisamment impressionné pour obtenir une convocation en France

« J’étais déjà suivi quand j’étais à Arsenal, mais j’ai senti ma notoriété grimper depuis que je suis à Marseille.

« Je suis très fier d’être là, je suis dans l’une des meilleures équipes du monde, j’apprends et je progresse.

« J’espère être ici sur le long terme, faire le plus d’équipes possible, gagner des trophées avec l’équipe. La chose la plus importante est d’être ici à long terme.