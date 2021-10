Matteo Guendouzi montre à Arsenal ce qui leur manque en tant que star de la France brillante pour Marseille et a plus de buts et de passes décisives que n’importe quel milieu de terrain des Gunners

Mikel Arteta et Arsenal se sont peut-être trompés en ce qui concerne Matteo Guendouzi alors que le milieu de terrain continue de jouer pour Marseille.

Le joueur de 22 ans a été ostracisé par Mikel Arteta à la suite d’un incident lors d’une défaite contre Brighton où il a attrapé la gorge de l’attaquant Neal Maupay.

.

Guendouzi a inspiré Marseille à une victoire 4-1 sur Lorient

.

Guendouzi a trois buts en Ligue 1 cette saison

Il a été exclu de l’entraînement de la première équipe et cela aurait été le point culminant d’un certain nombre d’incidents qui ont poussé Arteta à vouloir sortir le joueur.

La saison dernière, il a été prêté au Hertha Berlin et cette campagne s’est dirigée vers le club de Ligue 1.

Le milieu de terrain a clairement un énorme potentiel et a joué pour Marseille jusqu’à présent cette saison.

Guendouzi est populaire auprès de ses coéquipiers et a été nommé capitaine du club pour cette saison.

.

Marseille troisième de Ligue 1

Il a également été choisi comme joueur du mois de septembre grâce à ses brillantes performances.

L’international français a marqué deux buts lors de la victoire 4-1 sur Lorient dimanche, aidant Marseille à se hisser à la troisième place de la Ligue 1.

Son premier était une tête en boucle sur un corner de Dimitri Payet et le second est venu dans le temps additionnel pour sceller la victoire, passant devant le gardien après une belle course dans la surface.

Cela a été quelques mois superbes pour Guendouzi alors qu’il s’est imposé dans l’équipe nationale française et les a aidés à remporter la Ligue des Nations.

Le milieu de terrain a maintenant trois buts et deux passes décisives jusqu’à présent cette saison – de meilleurs retours que la plupart des joueurs des Gunners.

.

Guendouzi a aidé la France à remporter la Ligue des Nations

Seul Pierre-Emerick Aubameyang a plus de buts (5) que Guendouzi tandis que Nicolas Pepe a le plus de passes décisives pour Arsenal avec deux.

Marseille a une option d’achat du joueur à la fin de la saison et il pourrait se rendre définitivement au club si certains critères sont remplis.

Interrogé récemment sur Guendouzi, Arteta a déclaré: «Je pense qu’il passe un très bon sort à Marseille et cela fait partie du plan que nous avons élaboré avec lui.

« Il a poursuivi son développement et nous prendrons une décision à la fin de l’année.

Guendouzi, cependant, aime sa nouvelle maison.

.

Guendouzi semble prêt à quitter définitivement Arsenal l’été prochain

« Avant de venir à Marseille, j’avais plusieurs choix. Les discours de Pablo Longoria, le président, et [Jorge] Sampaoli m’a convaincu. J’ai tout de suite dit que je voulais Marseille », a-t-il déclaré à Onze Mundial.

« C’est le plus grand club français, celui qui a remporté la Ligue des champions, il y a une belle histoire. Il y a la foule la plus forte du pays, et peut-être du continent.

«Toutes ces choses ont confirmé mon choix. J’aime jouer dans un stade plein à la maison. J’aime ressentir le véritable amour des fans pour ce club.

— C’est ce que j’ai trouvé ici. Je n’ai pas été aussi heureux depuis le début de ma carrière.

Téléchargez talkSPORT Edge MAINTENANT !

C’est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.