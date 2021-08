Matteo Guendouzi vise à creuser les fans d’Arsenal en affirmant que les supporters marseillais sont “incomparables” et que l’atmosphère d’Emirates est “totalement différente”

in

Matteo Guendouzi a risqué la colère des fans d’Arsenal avec une fouille controversée dans l’atmosphère des Emirats.

Le milieu de terrain marseillais, prêté par les Gunners, ne jouera plus pour les Londoniens du nord de Mikel Arteta car la partie française a l’obligation de l’acheter l’été prochain.

.

Le Français n’a pas joué pour Arsenal depuis 19 mois

.

Guendouzi est un grand fan du Stade Vélodrome

Guendouzi est tombé en disgrâce après avoir perdu son sang-froid lors d’une défaite contre Brighton en janvier 2020, passant la saison dernière en prêt au Hertha Berlin avant d’être envoyé à Marseille cet été.

Et maintenant, le joueur de 22 ans risque de nuire encore plus à sa réputation en admettant que les fans du club de Ligue 1 sont “incomparables” aux supporters d’Arsenal.

« Les supporters marseillais sont incomparables. A Arsenal, il y a un grand stade, mais c’est totalement différent”, a-t-il déclaré.

.

La foule française est devenue un peu trop intense à Nice dimanche

« La meilleure ambiance est ici. C’est incroyable de jouer devant une foule comme celle-ci… ça soulève vraiment les joueurs.

Gunedouzi a connu une ambiance extrême lorsque le match de Marseille à Nice a été abandonné en raison d’une bagarre entre joueurs et supporters dimanche dernier.

Dimitri Payet a lancé une bouteille sur les supporters niçois et l’enfer s’est déchaîné, avec Guendouzi au centre du chaos et plus tard photographié avec des marques sur son cou.

Le parquet de Nice enquête actuellement sur l’incident.

