Matteo Nannini a “reçu des appels” d’académies de F1

Le pilote de F2 et F3 Matteo Nannini a pour objectif de rejoindre une académie de Formule 1 dans l’espoir de remédier à la pénurie de talents italiens au plus haut niveau du sport automobile monoplace.

Nannini a un nom célèbre pour son cousin autrefois éloigné, Alessandro, a couru en F1 dans la seconde moitié des années 1980, remportant le Grand Prix du Japon pour Benetton, jusqu’à ce qu’une grave blessure au bras subie dans un accident d’hélicoptère en octobre 1990 mette fin à sa carrière. à l’âge de 31 ans.

Matteo, seulement 18 ans, est le seul pilote à participer aux championnats de Formule 2 et 3 cette année et a goûté à la victoire dans cette dernière série, lors de la dernière manche en Hongrie, pour occuper la neuvième place du classement, bien que loin derrière le leader en fuite. Dennis Hauger de Norvège.

Fait inhabituel pour un pays avec une histoire aussi riche en sport automobile, les pilotes italiens sont rares dans toutes les formules à l’heure actuelle avec seulement Antonio Giovinazzi en F1 et Nannini accompagné d’un seul autre compatriote à la fois en F2 et en F3.

C’est pourquoi Nannini, qui a la double nationalité italienne et argentine, pousse ses lettres de créance dans les académies de Formule 1 dans l’espoir d’être engagé.

“Après la Hongrie, nous avons eu quelques appels avec des académies de F1 qui pourraient être intéressées de m’avoir, et aussi parce qu’il peut être utile aussi pour une académie d’avoir un italien car il n’y a pas d’italiens dans les académies qui courent en formules”, a déclaré Nannini. Série F1 Feeder.

« Après Antonio en F1, il y a moi qui coure en F2 et F3, donc je pousse beaucoup sur ce fait. Je suis le seul italien et il y a beaucoup d’anglais, de français et autre, mais il manque un italien après Antonio, donc je vais essayer d’utiliser toutes mes cartes pour utiliser ce fait et obtenir un siège.

“Bien sûr, je sais que faire des résultats est important, pour obtenir des victoires et des championnats éventuellement, mais je sais aussi que pour pouvoir faire cela, vous devez être avec une bonne équipe et avoir beaucoup d’amitiés.

“Mon rêve serait de courir avec Ferrari en tant qu’équipe italienne, même si jusqu’à présent j’ai reçu des appels d’autres équipes, mais bien sûr, en tant qu’Italien, le cœur est avec Ferrari.”

Nannini dit que lui et Giovinazzi échangent des messages de soutien – tandis que son cousin, qui était lui-même fortement lié à une Ferrari lorsqu’il a subi son accident mettant fin à sa carrière en F1, a également eu une influence sur sa carrière.

“Quand j’ai commencé, le soutien d’Alessandro m’a été très utile”, a-t-il expliqué.

“Il est venu avec moi à Bahreïn lorsque j’ai couru dans le championnat du monde de karting en 2016. Quand j’ai fait le premier test de Formule 4, il me donnait quelques suggestions, comment faire certains virages, la première fois que je suis allé à Spa ou le premier fois que je suis allé à Vallelunga.

« Avec la course maintenant, c’est un peu plus difficile pour lui de venir me soutenir car d’habitude je pars le mardi ou le mercredi et il ne peut pas quitter son travail pour me suivre.

“Mais je suis toujours avec mon père, il vient toujours avec moi, il me donne des suggestions sur la façon de gérer une course.”