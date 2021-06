Matthäus compare l’Allemand Kai Havertz à la légende de la France Zinedine Zidane

in

Dans une interview avec le botteur (tel que capturé par Goal), la légende du Bayern Munich et de l’Allemagne Lothar Matthäus a fait l’éloge de l’as de Chelsea Kai Havertz, le comparant à l’icône du Real Madrid et de la France Zinedine Zidane.

Havertz, qui est désormais devenu le plus jeune buteur de l’histoire du Championnat d’Europe, a été l’un des meilleurs joueurs de son équipe contre le Portugal 4-2. Son style de jeu et sa technique rappellent à Matthäus l’un des plus grands de tous les temps du football.

“Je le compare à Zinedine Zidane en termes de compétences, de technique et de vision globale, et d’anticipation d’une situation”, explique Der Panzer. “Zidane n’a pas semblé rapide, mais c’est quand il a frappé le ballon. Havertz peut le faire aussi.

Le sélectionneur allemand Joachim Löw semble convaincu des qualités de Havertz. Contre les champions en titre du Portugal, le milieu de terrain offensif a efficacement justifié sa sélection par rapport à Timo Werner et Leroy Sané en contribuant par une performance de premier ordre. Néanmoins, Loddar pense qu’il y a certains domaines que Havertz pourrait chercher à améliorer.

“Il pourrait marquer plus de buts et s’améliorer dans les mouvements courts avec un entraînement spécial”, a fait remarquer Matthäus. « Il a un bon œil, un bon contrôle du ballon, un bon jeu de position, une bonne technique. »

A seulement 22 ans, Havertz semble avoir déjà scellé une place de onze de départ pour son club et son pays, et Matthäus peut très bien l’imaginer devenir le visage de l’Allemagne dans les années à venir.

“Havertz sera l’un des points fixes de l’équipe nationale au cours des six ou huit prochaines années lorsque [Toni] Kroos, [Thomas] Muller et [İlkay] Gündoğan a terminé sa carrière là-bas », a déclaré Matthäus.

Photo de ODD ANDERSEN/. via .

Il a également donné un conseil au futur Bundestrainer Hansi Flick. “Si je ne regarde que le talent, l’entraîneur devrait dire que Havertz joue toujours, même lorsqu’il n’est pas à son meilleur.”

Flick n’a pas pu entraîner le milieu de terrain offensif du Bayern, mais on ne peut qu’imaginer le type de partenariat que Müller et Havertz formeront lorsque le manager sextuple prendra le relais en Allemagne.

On peut dire que la planète Terre ne sera pas prête à la Coupe du monde 2022.