Dans une interview avec “RTL/ntv” (via AZ), la légende du Bayern Munich et de l’Allemagne, Lothar Matthäus, a parlé de l’impact positif de Thomas Müller sur Die Mannschaft. Lothar sent un retour de la légèreté dans l’équipe grâce à Müller et pense que c’est la clé du succès de l’Allemagne à l’Euro.

Depuis la sortie anticipée de l’Allemagne suivie de la hache sans cérémonie des joueurs seniors, l’atmosphère dans le camp allemand n’a jamais semblé réglée. Des sélections de joueurs déroutantes, de mauvaises tactiques et de graves contre-performances ont donné l’image d’une équipe désorientée. Peut-être que ces facteurs ont affecté le moral de l’équipe, car Lothar pense que les joueurs étaient serrés. J’avais l’impression que les joueurs ne savaient même pas qu’ils avaient le droit de rire à l’entraînement, qu’ils pouvaient sourire, même parfois à une erreur », a déclaré Matthäus.

Le dieu de l’espace et de l’humour du football au travailPhoto d’Alexandra Beier/.

Pourtant, avec le retour de Thomas Müller, Lothar ressent à nouveau un sentiment de légèreté dans l’équipe allemande. « Maintenant, les gens rient à nouveau sur le terrain. On s’amuse à nouveau et je pense juste que c’est lié au nom de Thomas Müller », a déclaré Matthäus, attribuant l’impact positif au vice-capitaine du Bayern.

Matthäus pense que les qualités de Raumdeuter sur et en dehors du terrain ont transformé l’équipe et joueront un rôle clé dans le succès de l’Allemagne à l’Euro : « Thomas Müller est de retour et Thomas Müller a transformé l’équipe.

La présence de Müller dans les vestiaires est souvent très sous-estimée, capable de faire rire et de mener son équipe à la guerre comme un général d’armée. Après un début de tournoi décevant, les capacités hors du terrain de Müller seront vitales pour que les joueurs se réinitialisent et se préparent pour les matchs restants à venir.