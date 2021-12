Matthew Coleman « désolé » d’avoir prétendument tué des enfants par crainte de « l’ADN de serpent »

Un théoricien du complot QAnon de Californie qui a avoué avoir tué ses deux jeunes enfants avec un fusil de chasse sous-marine au Mexique parce qu’ils ont hérité de « l’ADN de serpent » de sa femme aurait écrit une lettre de prison implorant son pardon.

Matthew Taylor Coleman, 40 ans, de Santa Barbara, a déclaré aux enquêteurs fédéraux après avoir été arrêté à la frontière en août qu’il avait tué sa fille de 10 mois et son fils de 2 ans parce qu’ils « allaient devenir des monstres ».

Le propriétaire de l’école de surf a quitté sa maison sans siège auto pour le bébé et les a emmenés à Rosarito, selon un affidavit du FBI.

Il leur aurait tiré dans la poitrine avec le fusil à harpon et aurait été arrêté par les douanes et la patrouille frontalière alors qu’il tentait de rentrer seul aux États-Unis deux jours plus tard, ont indiqué les autorités.

Coleman a plaidé non coupable du meurtre de ressortissants américains à l’étranger.

« Il est vraiment abattu et désespéré », a déclaré au magazine People un ami de longue date de la famille qui a reçu une lettre de Coleman. « Il est seul avec ses pensées 24h/24 et 7j/7. Il réfléchit aux erreurs qu’il a commises dans la vie et se demande s’il y a une chance de rédemption.

« Il a versé son cœur. Il a demandé pardon, mais dit qu’il est maintenant là où il mérite d’être », a déclaré l’ami.

« Il a dit qu’il était désolé, qu’il n’avait jamais voulu causer de douleur et qu’il cherchait à comprendre pourquoi il avait fait les choix qu’il avait faits. »

Le copain de Coleman a ajouté: « C’était une note très triste. »

Le suspect a renoncé à ses droits de Miranda et a déclaré aux autorités « qu’il croyait que ses enfants allaient devenir des monstres, il devait donc les tuer », selon l’affidavit.