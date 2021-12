Matthew Dellavedova s’est tellement postérisé que son coéquipier a commencé un combat

Matthew Dellavedova joue dans la NBL australienne cette saison et s’est fait si mal qu’il a déclenché une bagarre. Si vous détestez Delly, vous allez vous régaler.

L’équipe de Delly, Melbourne United, jouait contre le sud-est de Melbourne Phoenix lorsqu’un revirement à mi-terrain a présenté à l’attaquant Mitch Creek un scénario dont des dizaines de joueurs de la NBA ne peuvent que rêver : arriver à anéantir Delly.

À son honneur, Dellavedova a tenu bon, mais cela ne s’est pas vraiment bien passé. Creek a skié par-dessus le garde et l’a projeté au sol, avant de le frotter, comme on peut s’y attendre de quelqu’un qui vient de dunk sur l’un des joueurs de basket-ball les plus vilipendés des 10 dernières années.

Ressentant le besoin de défendre son coéquipier, l’attaquant Mason Peatling a fait tomber Creek au sol, faisant éclater les choses entre les côtés. Après le match, Creek n’a pas mâché ses mots après la quasi-rixe, affirmant qu’il allait se défendre, défendre ses coéquipiers et que la mise en échec à l’épaule avait franchi la ligne.

C’est sans aucun doute le meilleur dunk de la NBL cette saison, et le destinataire le rend encore meilleur. Le Phoenix allait gagner 94-86.