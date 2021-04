Matthew Dowd dénigre le GOP sur les droits des armes à feu en citant les paroles de Martin Luther King en prison ⋆ .

Matthew Dowd, anciennement d’ABC News, a rejoint l’animateur de CNN Tonight Don Lemon vendredi soir pour déclarer que la réticence du GOP à passer le contrôle des armes à feu les rend en quelque sorte comparables aux ségrégationnistes qui ont jeté Martin Luther King en prison.

Dowd a commencé sa diatribe par rien qui «marque aujourd’hui le 58e anniversaire de la lettre de Martin Luther King de la prison de Birmingham. C’est l’anniversaire aujourd’hui de la lettre qu’il a écrite et l’une des choses dont il était l’injustice n’importe où, l’injustice n’importe où est l’injustice partout. Et l’une des autres choses qu’il n’a pas souvent citées, ce qui va, je pense, au point de savoir pourquoi nous ne faisons rien, ce qu’il a dit en utilisant des moyens immoraux pour obtenir des fins morales est faux, mais comme faux ou même plus faux. utilise des moyens moraux pour préserver des fins immorales.

Dowd a ensuite tourné son attention vers l’obstruction systématique du Sénat et a admis effrontément que l’obstruction systématique est maintenant mauvaise parce que les républicains peuvent menacer d’obstruction systématique à la législation libérale: «Ce qui se passe aujourd’hui, l’utilisation de et je dois le redire, c’est le GOP, je ne va jeter le blâme sur tous, c’est le GOP qui continue d’utiliser une tradition d’obstruction systématique ou la tradition de la façon dont les choses ont agi afin de préserver une fin immorale.

Pour Dowd, les républicains ne cherchent pas à protéger la Déclaration des droits, mais plutôt: «La fin immorale est la tolérance de la poursuite de la violence armée dans le pays.»

Pour prouver son point de vue, Dowd a affirmé que 70 à 8% des gens étaient d’accord avec lui et qu’il possède cinq fusils bien qu’il ait refusé de mentionner si l’un de ces fusils fait partie des types que les libéraux tentent généralement d’interdire.

Au lieu de cela, il a brûlé un homme de paille quand il a déclaré: «Un petit parti minoritaire du Parti républicain qui les domine continue de faire pression sur cette fiction selon laquelle le deuxième amendement préserve tous les droits de posséder toutes les armes à tout moment de la manière que vous voulez. “

Pour Dowd, l’absence de mesures de contrôle des armes à feu constitue «un premier exemple d’une démocratie brisée. Le seul moyen de s’en sortir, Don, comme l’écrivait Martin Luther King, c’est que nous comprenions tous que nous partageons cela, nous sommes dans un seul vêtement de destin, vous savez, l’interconnexion de la mutualité dont il a parlé.

Dowd a conclu sa diatribe en faisant remarquer: «C’est ce que les gens doivent réaliser. Jusqu’à ce que nous fassions cela et que nous poussions nos dirigeants à faire ce que le pays veut, nous resterons coincés ici. Donc, de tous les combats pour la démocratie, les combats pour la suppression des électeurs, les combats pour tout ce qui est lié pour faire ce que le pays veut.

En parlant de «suppression des électeurs» et de «ce que le pays veut», malgré toutes les attaques Jim Crow 2.0, l’identification des électeurs est soutenue par 75% des électeurs, dont 69% des électeurs noirs. Les libéraux pensent que la majorité a complètement tort.

