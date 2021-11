Matthew et Ciganda, références de Solheim à l’Open d’Andalousie Costa del Sol en Espagne

Goût de triomphe dans le Coupe Solheim sur le campus de Andalousie Costa del Sol Open d’Espagne, tournoi final de la Course vers la Costa del Sol qui aura lieu du 25 au 28 novembre dans le tour de Marbella Golf de Los Naranjos qui clôturera la saison de Tour Européen Dames. En tête du casting de ce tournoi exclusif qui réunira les 64 meilleurs du classement et huit invités, l’Écossais Catriona Matthieu, capitaine de l’équipe européenne qui a remporté la dernière Solheim Cup en Toledo, Ohio, et Carlota Ciganda, un de ses élèves dans cette compétition, meilleur espagnol au classement mondial et troisième du tournoi organisé ce week-end en Arabie Saoudite.

Catriona Matthew revient à Andalousie Costa del Sol Open d’Espagne, une compétition dont le titre a déjà touché en 2018, en La cinquième, lorsqu’elle a terminé troisième derrière la Néerlandaise Anne Van Dam et la malagueña Azahara Munoz. L’écossais, protagoniste incontesté de la Club de golf d’Inverness Grâce à sa gestion réussie de l’équipe européenne, il arrive en voulant terminer une saison de rêve.

« Au terme d’une belle année pour le LET, au cours de laquelle il faut souligner la victoire que nous avons remportée à l’extérieur en Solheim Cup, jouer l’Open d’Andalousie Costa del Sol en Espagne, la fin de la saison, sera un vrai plaisir. . Nous sommes très reconnaissants d’avoir l’opportunité de jouer à nouveau en Espagne et de participer à la spectaculaire tournée de Golf de Los Naranjos dans le dernier test de la Course à la Costa del Sol 2021. L’équipe impressionnante, la magnifique campagne et le soleil andalou contribueront à rendre cet Open d’Espagne inoubliable et le point culminant d’une année extrêmement excitante », déclare Catriona Matthew.

Matthew sera accompagné des meilleurs joueurs d’un Tour Européen Dames de caractère multinational marqué et dont le top dix comprend des joueurs de huit pays différents. En face, trois joueuses qui allient jeunesse et qualité et qui ont déjà décroché deux titres cette saison, comme l’excellent leader de la Race to Costa del Sol, le Thaïlandais Atthaya Thitikul, le récent vainqueur de la compétition individuelle de l’Aramco Team Series. , la Slovène Pia Babnik, et la gagnante de l’Estrella Damm Ladies Open présenté par Catalunya, la Suédoise Maja Stark.

De plus, les golfeurs qui occupent la zone supérieure du Course à Dubaï 2021 comme la Sanna finlandaise Nuutinen, l’australien Stéphanie Kyriacou ou l’allemand olivia cowan; champions de l’ordre du mérite du circuit comme le sud-africain Lee-Anne Pace, les joueurs de Solheim aiment Caroline Hedwall ou Linda Wessberg ou un grand nombre de gagnants des tournois LET et LET Access Series.

L’escorte de Carlota Ciganda dans le contingent national sera composée de douze autres femmes espagnoles de caractéristiques et d’origines variées et d’un élément commun, la qualité : Beatriz Recari, Nuria Iturrioz, María Hernández, Fátima Fernández Cano, Luna Sobrón, Ana Peláez, Laura Gómez, Noemí Jiménez, Carmen Alonso, Harang Lee, Marta Martín et Mireia Prat.

Tous seront confrontés à la conception minutieuse de Robert Trent Jones Sr. au Los Naranjos Golf Club, un spectacle que tous les fans qui visitent la section peuvent apprécier.

Les Andalousie Costa del Sol Open d’Espagne 2021 Il se déroule au Los Naranjos Golf Club du 25 au 28 novembre et fait partie du programme de la Solheim Cup 2023, un événement déclaré Événement de Intérêt Public Exceptionnel (AEIP) et qu’il offre d’importants avantages fiscaux aux entreprises participantes. L’Andalousie Costa del Sol Open en Espagne, le dernier rendez-vous du calendrier du Ladies European Tour, est principalement sponsorisé par l’Andalousie, la Costa del Sol et l’Acosol, qui, avec la mairie de Marbella, la mairie de Benahavís et Reale Seguros, comme le reste des collaborateurs (Eversheds Sutherland, Kyocera, Mahou, PING, Puerto Banús, Vithas, Audi Safamotor et Solán de Cabras) et des entités organisatrices (Sport & Business, Ladies European Tour, Fédération royale espagnole de golf et Fédération royale andalouse de golf ) faire possible cet événement. De plus, Make-A-Wish Spain est l’association caritative qui coopérera avec l’organisation du tournoi.

