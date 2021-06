Matthew Goode rejoint la série détaillant Making of The Godfather ⋆ .

in

Selon Deadline, le nominé aux Emmy Matthew Goode a officiellement été sélectionné pour jouer aux côtés de Miles Teller dans la prochaine série limitée de Paramount + L’offre, qui se concentre sur l’histoire des coulisses de la façon dont Francis Ford Coppola Le parrain a été fait. Goode devrait incarner le rôle du légendaire producteur hollywoodien Robert Evans, qui était le directeur du studio qui a supervisé la production du film de 1972. Il était également connu pour son travail sur d’autres films classiques tels que Le bébé de romarin, Histoire d’amour, Gatsby le magnifique, et quartier chinois.

Goode est surtout connu pour ses performances dans des émissions de télévision telles que Downton Abbey, La bonne femme, Danser sur le bord, et La Couronne, ce dernier lui a valu sa première nomination aux Emmy Awards pour le meilleur acteur invité dans une série dramatique. Il sera ensuite vu le préquel d’action longtemps retardé de 20th Century Studios L’homme du roi et Julian Fellowes Downton Abbey 2.

Basé sur les expériences inédites du producteur Albert S. Ruddy, lauréat d’un Oscar et d’un Golden Globe, L’offre suivra Miles Teller dans le rôle d’Al Ruddy tout au long de son voyage pour apporter le roman policier épique de Mario Puzo Le parrain à la vie sur grand écran qui a été réalisé par Francis Ford Coppola à partir d’un scénario écrit par Puzo. Mené par Marlon Brando et Al Pacino, le film de 1972 avait remporté trois Oscars majeurs sur sept nominations, dont celui du meilleur film. En raison de son succès, il a engendré deux autres suites en 1974 et 1990.

La série limitée est originaire de Paramount TV Studios. Il est écrit et produit par Nikki Toscano et Michael Tolkin, Toscano faisant également office de showrunner. Homme-fusée Le réalisateur Dexter Fletcher a également signé pour diriger le projet. Les producteurs exécutifs sont Teller, Ruddy et Leslie Grief.

L’offre fait partie de la liste des projets en cours de Paramount+ actuellement en développement pour le streamer, y compris L’homme qui tomba sur terre, iCarly la relance, Star Trek : Nouveaux mondes étranges, Graisse: Rise of the Pink Ladies, Derrière la musique de MTV – Le Top 40, Le jeu, Vingt quatre sept, Tu me tue, Danse éclair, Les vrais esprits criminels.