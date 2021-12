Matthew Hancock: un député travailliste saccage l’ex-secrétaire à la Santé pour des contrats d’EPI – « Des ordures ! » | Politique | Nouvelles

Matthew Hancock, 43 ans, a déclaré à Robert Peston, 61 ans, qu’il n’avait « aucun lien » avec un contrat de 40 millions de livres sterling entre le gouvernement et l’un de ses électeurs. M. Peston a montré à l’ancien secrétaire à la Santé un extrait du contrat signé avec la société Hinpack Limited de l’électeur de M. Hancock, Alex Boune.

Peston a déclaré: «J’ai vu le contrat et il est dit, dans une sous-clause, qu’Alpha Laboratories achèterait tous les [inaudible] des affaires de Bourne.

Il a ajouté: « Il est tout simplement inconcevable que le ministère de la Santé n’ait pas été au courant que le sous-contrat allait embarquer. »

Mais le député de West Suffolk a répondu en disant : « Je n’avais absolument rien à voir avec ce contrat non plus.

M. Hancock, qui est entré à la Chambre des communes en 2010, a également fait valoir : « Plus important encore, le monsieur en question et son entreprise n’ont pas obtenu de contrat avec le ministère ou le NHS.

« Il s’agissait d’un sous-traitant et n’avait donc pas d’arrangement contractuel avec le ministère ».

L’ancien secrétaire à la Santé, qui s’est retiré de la course à la direction des conservateurs de 2019 au deuxième tour après avoir reçu seulement 20 approbations de députés conservateurs, a ensuite cherché à contester l’idée que ses actions équivalaient à un « scandale ».

JUST IN: Le numéro 10 insiste sur le fait qu’aucune loi Covid n’a été enfreinte à Noël dernier – « Les règles ont été respectées! »

« On m’a dit dans les médias… qu’il y a eu un grand scandale ici et que ce n’est tout simplement pas vrai. »

Il a ajouté : « Plus important encore, à ce moment-là, vous souvenez-vous de ce que c’était ?

« Nous faisions tout ce que nous pouvions pour sauver des vies et toutes ces choses sur les contrats. »

M. Hancock a également déclaré que le National Audit Office avait examiné l’incident.

Mais la députée travailliste Jess Phillips, 40 ans, était loin d’être impressionnée par les commentaires de l’ex-secrétaire à la Santé.

Le député de Birmingham Yardley, qui est entré aux Communes en 2015, a déclaré sur le programme politique de M. Peston : « Quelle charge absolue d’ordures.

LIRE LA SUITE : « Rien de moins qu’une pagaille ! SNP a claqué alors que les Écossais «se détournaient» des coups de rappel

« Est-ce que les amis de quelqu’un d’autre ont obtenu un contrat ?

« Le mien ne l’a pas fait, aucun de mes amis n’est sur ces listes. »

Mme Phillips, qui s’est retirée de la course à la direction des travaillistes de 2020 après avoir remporté seulement 23 nominations aux Communes, a également répondu à la question de M. Hancock sur le fait de se souvenir de ce que c’était à l’époque.

« Je me souviens exactement de ce que c’était », a-t-elle expliqué, « et il y a des fournisseurs d’EPI dans ma circonscription qui ont fait venir des camions d’Italie pour le prendre quand j’essayais de passer sur ces lignes qui ont été données aux députés et j’ai donc regardé des camions emporter des équipements de protection individuelle dans des camions hors de ma circonscription pendant que mes maisons de soins m’appelaient pour me demander si je pouvais aller à l’école locale pour emprunter des lunettes.

Un M. Hancock se tortillant a répondu: « Le fait qu’il soit difficile d’obtenir un EPI était tout à fait juste parce que le monde entier essayait de l’obtenir et en fait, parmi ceux qui ont obtenu les contrats, il y avait des donateurs du parti travailliste qui ont également obtenu ces contrats. »

En réponse, Mme Phillips a déclaré : « Le propriétaire de cette entreprise, dans ma circonscription, essayait de la faire entrer dans le gouvernement.

A NE PAS MANQUER :

Oh cher Keir ! John Curtice révèle une faille fatale pour Starmer [REVEALED]

Brexit LIVE : les pourparlers se prolongent l’année prochaine ! Coveney anéantit les espoirs [LIVE]

David Blunkett attaque la BBC à propos du clip de Freddie Mercury : « C’était alors » [SPOTLIGHT]

«J’avais des appels téléphoniques sans fin, nous avions ces appels téléphoniques avec le Cabinet Office.

« C’est drôle parce qu’ils étaient déjà un fournisseur.

« Cependant, les amis de certaines personnes, qui n’étaient pas des fournisseurs, ont réussi à franchir la ligne d’une manière ou d’une autre. »

Les téléspectateurs ont également exprimé leur déception face aux commentaires de l’ancien secrétaire à la Santé.

Glynn Rawle a écrit sur Twitter : « Toutes ces histoires sur les contrats ne sont que du lavage des yeux.

« Qui a glissé l’argent Robert ? »

Dave Heavy a ajouté: « Bien dit, @jessphillips. »

Un autre utilisateur a écrit : « Le regard sur le visage de Matt Hancock [is] inestimable. »