Matthew Hatton se souvient d’avoir partagé la bague avec Saul “ Canelo ” Alvarez et sa puissance de frappe, tandis que Liam Smith dit que Billy Joe Saunders est parti pour une longue nuit contre la superstar livre pour livre.

Saul ‘Canelo’ Alvarez est peut-être la plus grande star du monde de la boxe et possède une aura et une présence qui transcendent le sport.

Une icône mondiale et une puissance dans le monde des affaires, le Mexicain se trouve fermement en tête de la liste livre pour livre et est zoné pour devenir milliardaire avant trop longtemps.

Michelle Farsi / Boxe Matchroom

Faire face à Canelo est une tâche peu enviable

Pourtant, ses espoirs et ses rêves peuvent être anéantis ce samedi soir au Texas lorsqu’il affronte Billy Joe Saunders dans un combat pour le titre d’unification des super-moyens.

Canelo a un bilan formidable contre les combattants britanniques; sortant victorieux des six rencontres avec les adversaires de Blighty.

Callum Smith a été le dernier ennemi à avoir échoué contre le Mexicain, étant systématiquement démantelé avant Noël.

Bien que Saunders n’ait jamais goûté à la défaite en 30 combats professionnels, le roi WBO des 168 livres sait qu’il a tout à faire contre l’un des meilleurs de cette génération.

Michelle Farsi / Boxe Matchroom

Saunders a l’occasion de bouleverser les chances et de quitter le Texas en tant que champion des super-moyens WBC, WBO et WBO

Matthew Hatton, l’ancien champion d’Europe des poids welters qui l’a combattu en 2011, est un homme qui sait tout sur les pièges de la confrontation avec Canelo.

Alors que Manny Pacquiaio a récemment abandonné le titre des super-poids welters WBC sur la ligne, Hatton a sauté sur l’occasion pour affronter la superstar au visage frais à Los Angeles.

«Je dois admettre que Canelo était l’étoile montante de la boxe mondiale», a-t-il déclaré à talkSPORT. «Il était déjà une superstar.

«Et je dois admettre que cela m’a surpris à quel point il était une star à l’époque. Le soutien qu’il obtient, la foule qu’il reçoit.

.

Le Mexicain est désormais un vétéran du sport, très éloigné du talent prodigieux auquel Hatton était confronté il y a dix ans.

«J’avais de l’expérience à l’époque et je faisais partie du jeu depuis longtemps, mais je dois admettre que cela m’a choqué à quel point il était populaire et à quel point il était soutenu.

«J’ai su tout de suite quand j’ai boxé Canelo, même probablement dans les deux premiers tours; cela ne m’a certainement pas choqué qu’il ait continué à réaliser ce qu’il a dans le sport.

«J’ai tout de suite su que j’étais sur le ring avec un combattant spécial.»

Comme pour Saunders et le problème récemment résolu avec la taille de la bague, Canelo a utilisé son statut de superstar pour jouer à des jeux d’esprit avec son adversaire britannique et le faire transpirer.

.

Hatton était l’un des meilleurs prétendants aux poids welter, mais n’était pas à la hauteur de Canelo

Hatton a décrit son adversaire dans la nuit comme ressemblant à “ Popeye après les épinards ” et a joué sur la volonté du Britannique de se battre.

Il a ajouté: «Canelo a été énorme cette nuit et c’est le problème avec ces meilleurs combattants, ils ont de très bonnes équipes autour d’eux qui recherchent chaque petit avantage qu’ils peuvent obtenir.

«Et avec moi, ils ont certainement bien joué avec le poids. Ils savaient exactement ce qu’ils faisaient à chaque étape du combat.

«Nous avons accepté de nous battre à l’origine chez les poids welter. Ensuite, quand j’étais à l’entraînement pour le camp, environ trois ou quatre semaines, ils ont dit que Manny Pacquaio allait être déchu de son titre mondial des poids moyens légers, mais que nous devions rendre le combat légèrement plus lourd – donc à 10 livres 10 livres.

«J’ai toujours été un poids welter de carrière et je me souviens qu’à la pesée, Canelo n’a jamais fait le poids – il pesait un peu plus de deux livres de plus. Il avait une heure pour revenir en arrière et faire le poids, mais il est revenu encore plus lourd donc il n’avait même pas essayé de faire le poids.

«J’ai parlé à mon équipe et je m’entraînais depuis longtemps et j’étais à Los Angeles, sous les yeux de plusieurs de mes supporters, donc j’aurais pu repartir avec un pourcentage de mon sac à main. Mais ce n’était pas mon style, je voulais toujours me battre.

«Ces combattants spéciaux ont de grandes équipes autour d’eux et ils recherchent chaque petit avantage qu’ils peuvent obtenir.»

Le combat lui-même était à un rythme effréné, aucun des deux hommes ne reculant et Canelo essayant d’utiliser son avantage évident de taille et de poids pour intimider le combattant itinérant.

.

Canelo est un champion du monde de quatre poids et des poids légers et lourds intimidés Sergey Kovalev en 2019

En dépit d’être ensanglanté et battu, Hatton a continué à riposter avec des coups de poing combinés dans l’espoir d’arrêter l’élan, mais a perdu une large décision de points à la fin.

Pourtant, l’expérience d’être à l’intérieur de ce ring avec Canelo n’a jamais quitté Hatton, qui entraîne maintenant son neveu Campbell, et il se souvient du nous technique qui correspondait à la force brute et à l’agression.

Il a dit: «Être littéralement dans le ring avec lui dans les 30 secondes et je pense qu’il a jeté un crochet du gauche que j’ai bloqué sur le gant et j’étais comme ‘Jésus-Christ, ça va être une longue nuit difficile’.

«Un puncheur vraiment fort, physiquement si fort et il choisit si bien ses coups de poing, donc je savais tout de suite que ça allait être une nuit vraiment difficile.

.

Rocky Fielding a également été démantelé en 2018 par le roi livre pour livre

Comme son frère aîné Callum, Liam Smith a également passé un moment sérieux sur le ring avec Canelo, effectuant neuf rounds devant une foule bruyante de Dallas en 2016.

Après avoir été largué dans le septième, Smith a été une fois de plus froissé avec un crochet gauche vicieux au corps alors qu’il rendait sa couronne de super-poids welter WBO.

Bien que le pouvoir ait joué un rôle crucial dans la nuit, le Liverpudlian se souvient que le joueur de 30 ans était tout simplement si complet et bien équilibré.

Il a déclaré à talkSPORT: «Il n’y a pas beaucoup de fentes dans son armure; il est très bon défensivement, il est techniquement très bon, sa puissance est très bonne et il a tout.

Ed Mulholland / Salle de match

Saunders s’est engagé dans une guerre psychologique avant le combat

«C’est pourquoi je pense qu’il est si difficile à comprendre; il peut boxer, il peut se battre, il peut bouger et je pense que Billy Joe passera une longue nuit avec lui pour être honnête avec vous.

«Je ne pense pas que ce soit sa principale force», a-t-il ajouté. «Sa capacité de boxe et son QI en anneau sont plus impressionnants que sa puissance.

«Mais le pouvoir est assez bon pour obtenir le respect de tout le monde.»

Si Saunders doit émerger dimanche matin en tant que fier nouveau propriétaire des titres WBC, WBA et Ring Magazine, le consensus est qu’il doit utiliser chaque pouce de l’anneau pour combattre son pied arrière et monter sur son vélo.

.

Liam Smith a mangé un vicieux crochet gauche au corps de Canelo

.

Le Mexicain a dûment remporté le titre des super-poids welters WBO en 2016

Et Hatton pense qu’une vitesse supérieure du pied pourrait être cruciale si le champion du monde à deux poids doit quitter le Texas avec une réputation renforcée après avoir réussi l’un des plus gros bouleversements de l’histoire de la boxe.

Il a conclu: «Une chose que j’ai toujours dite à propos de Canelo, et je ne dirais pas que c’est une faiblesse pour moi car il est devenu un combattant si complet, mais certainement la vitesse du pied.

«Je pense que c’est définitivement là que Billy Joe a pris l’avantage ce week-end, dans le jeu de jambes et la vitesse au pied. Encore une fois, c’est quelque chose que j’ai identifié, mais ce n’est pas une faiblesse – mais pas une de ses forces!

“Et je pense que Billy Joe aura les pieds les plus rapides là-bas samedi.”