Matthew Lewis de Harry Potter parle du prix de jouer à Neville Londubat 10 ans plus tard

Au cours de la dernière décennie, Matthew Lewis a en effet fait du bon travail. Il a des rôles principaux et récurrents dans un certain nombre de séries télévisées ainsi que des rôles dans une gamme de films. Son dernier projet est la série PBS qu’il mentionne dans l’interview, All Creatures Great and Small, qui est en fait un redémarrage d’une série plus ancienne. PBS a renouvelé la série pour une deuxième saison, il y a donc une excellente occasion de découvrir Lewis dans un projet en cours – et de le voir à son tour comme autre chose que simplement le gars qui a joué Neville Londubat.