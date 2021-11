Matthew McConaughey annonce qu’il ne se présentera pas comme gouverneur du Texas

Matthew McConaughey parle enfin clairement de ses intentions sur la politique du Texas – disant qu’il ne se présentera pas pour le gouverneur après tout… bien qu’il soit un favori pour gagner.

L’acteur a fait cette annonce dimanche avec une vidéo qu’il a publiée sur ses réseaux sociaux, commençant par souligner tous les problèmes qu’il voit dans le paysage politique moderne … et après quelques réflexions philosophiques sur son objectif ultime, il le dit enfin plat dehors.

MMC dit du leadership politique : « C’est une voie d’humilité et d’inspiration à méditer. C’est aussi une voie que je choisis de ne pas emprunter en ce moment.

Quant à ce qu’il FERAIT… Matt dit qu’il continuera à soutenir les entrepreneurs, les entreprises, les établissements et les organisations qu’il considère comme des leaders et qui peuvent mieux propulser les gens sur la voie de la droiture (comme il le voit) qui commence par instaurer la confiance entre les gens .

Sway/New York Times

C’est assez intéressant … sa position sur les choses semble être claire et nette ici, et il semble que sa vision de l’Amérique (et du Texas) soit la prospérité liée au service et à la communauté.

Même si McConaughey a sondage mené après sondage lorsqu’il est opposé au président sortant, Greg Abbott, ainsi qu’aux démocrates qui se présentent à coup sûr, comme Beto O’Rourke, il semble qu’il ait finalement accepté ce à quoi il a fait allusion dans une interview décousue d’il y a quelques mois.

@McConaughey / Twitter

À l’époque, Matt a dit qu’il était toujours en train de « mesurer » une course – ce qui semblait vraiment comme s’il n’allait pas courir – et maintenant, on dirait qu’il n’a plus de bande et qu’il a pris une décision.

C’est bon de savoir que son cœur est au bon endroit … car il semble être d’accord avec l’idée que la politique, telle qu’elle est, ne fonctionne pas pour beaucoup d’Américains, en particulier pour le Lone Star State. Maintenant qu’il est sorti, les Texans feraient mieux de déterminer qui ils aiment la prochaine fois qu’un sondeur viendra les appeler.