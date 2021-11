Matthew McConaughey en tête du sondage pour devenir gouverneur du Texas

Matthew McConaughey pourrait remporter le poste de gouverneur du Texas si les élections avaient lieu aujourd’hui – selon un nouveau sondage – et il n’a même pas dit qu’il voulait le poste.

Alors, voici la répartition…

Gouverneur Greg Abbott contre Matt — Abbott 35%, Matt 43%

Beto O’Rourke contre Matt — Beto 27%, Matt 49%

Maintenant, bizarrement, dans une course à trois, Abbott gagne avec 37%, contre Matt à 27% et Beto à 26%. Le fait est qu’il n’y aura pas de course à trois, car Abbott est un républicain et Beto est un démocrate.

Lire du contenu vidéo

19/11/20 Le spectacle de Hugh Hewitt

Alors, voici le truc… Matt a été méfiant/rusé à propos de la course. Il a laissé entendre qu’il pourrait le faire, mais jusqu’à présent, il n’a pas appuyé sur la gâchette. Et, non seulement il a gardé secrets ses opinions sur à peu près tout, mais personne ne connaît même son affiliation à un parti.

Lire du contenu vidéo

@McConaughey / Twitter

Il ne serait certainement pas la première célébrité à remporter une course de gouverneur. Ronald Reagan et Arnold Schwarzenegger tous deux ne s’étaient jamais présentés aux élections mais avaient remporté la course du gouverneur de Californie. Et il y a un tas d’autres politiciens qui sont des célébrités, y compris Fred Thompson, Al Franken, George Murphy et Gopher de « Love Boat », Fred Grandy.