Matthew McConaughey envisage de se présenter aux élections de gouverneur du Texas

. –– L’acteur Matthew McConaughey dit qu’il envisage sérieusement de se présenter comme gouverneur du Texas, son État d’origine.

La star de « True Detective » note qu’elle évalue cette possibilité et que c’est peut-être ce qu’elle veut faire dans le prochain chapitre de sa vie.

Dans un épisode récent du podcast «The Balanced Voice» de Crime Stoppers of Houston, McConaughey a déclaré à l’animatrice Rania Mankarious que se présenter aux élections du gouverneur était «une vraie considération».

« Je l’évalue à nouveau, quel est mon rôle de leader? », A-t-il déclaré. «Parce que je pense que j’ai des choses à enseigner et à partager. Et quel est mon rôle? Quelle est ma catégorie dans le prochain chapitre de ma vie dans lequel je vais entrer? », A-t-il partagé.

Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, doit être réélu l’année prochaine.

En novembre dernier, Matthew McConaughey a répondu à la même question sur «The Hugh Hewitt Show». Sa réponse à l’époque était «Je ne sais pas». Je veux dire, cela ne dépendrait pas de moi. Cela dépendrait plus des gens que de moi », a-t-il ajouté.

Ecoutez, la politique me semble être une mauvaise affaire en ce moment. Et lorsque la politique redéfinit son objectif, elle pourrait être beaucoup plus intéressée », a-t-il ajouté.