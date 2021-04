Dans le même sondage, 81% ont également estimé que les soutiens de célébrités peuvent influencer l’opinion publique. Mis à part Dwayne Johnson et Matthew McConaughey, 22% étaient du côté de la course de Tom Hanks, 21% voteraient pour Will Smith et 17% se balanceraient en faveur de George Clooney. Chez les femmes, Angelina Jolie a attiré 30% de l’opinion et Oprah Winfrey 27%.