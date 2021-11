Matthew McConaughey prend une décision sur la candidature potentielle du gouverneur du Texas

Après des mois à taquiner une potentielle incursion en politique, l’acteur Matthew McConaughey a annoncé dimanche qu’il ne se présenterait pas comme gouverneur du Texas. Dans une vidéo Instagram de trois minutes, McConaughey a expliqué que le poste politique était un « chemin que je choisis de ne pas emprunter pour le moment » et qu’il avait « envisagé de se présenter comme gouverneur du Texas » et « écouté et appris , a mesuré et étudié la politique du Texas et la politique américaine. »

« En tant que simple enfant né dans la petite ville d’Uvalde, au Texas, il ne m’est jamais venu à l’idée que je serais un jour considéré comme un leader politique », a poursuivi McConaughey. « C’est un chemin humble et inspirant à méditer. C’est aussi un chemin que je choisis de ne pas emprunter en ce moment. »

Le lauréat d’un Oscar a expliqué qu’il « continuerait à travailler et à investir la générosité dont je dispose en soutenant les entrepreneurs, les entreprises et les fondations qui, selon moi, sont des leaders, des établissements qui, selon moi, créent des voies permettant aux gens de réussir dans la vie, des organisations qui ont une mission de servir et d’instaurer la confiance tout en générant de la prospérité. C’est le rêve américain. » Cette décision fait suite au sondage de Dallas Morning News qui a révélé que McConaughey pourrait battre le candidat républicain sortant Greg Abbott de huit points lors d’une élection, et qu’il devancerait également le candidat démocrate déclaré Beto O’Rourke.

En septembre, McConaughey était l’invité du podcast Set It Straight: Myths and Legends et a déclaré qu’il « mesurait » ce que serait son prochain mouvement dans le domaine politique après que l’idée de son mandat de gouverneur ait recueilli des sondages positifs. « Écoutez, ça va être dans une certaine mesure. Je suis plus un chanteur folk, un philosophe, un poète-homme d’État que je ne suis en soi un homme politique définitif, alors je dis: » Eh bien, c’est une raison de ne pas le faire « , puis Je dis : ‘Non, c’est exactement pourquoi vous devriez, parce que la politique a besoin d’être redéfinie' », a-t-il déclaré. Le lauréat d’un Oscar n’abandonnerait pas sa vie créative de toute façon, en déclarant : « Je dois rester un conteur. J’ai reçu ce cadeau. J’adore le faire. Je dois rester un artiste. »