Le journal s’appelle Greenlights: Your Journal, Your Journey, et il comprend des invites écrites par Matthew McConaughey pour inspirer le genre de questions qu’il jugeait importantes dans sa propre vie, peut-être en se basant sur certaines des philosophies sur lesquelles il éduque les lecteurs dans le livre. McConaughey écrit dans des journaux depuis l’âge de 15 ans, il semble donc être un excellent guide de journalisation pour ceux qui débutent.