Matthew Mindler, enfant star, décédé à 19 ans

Matthew Mindler, un ancien enfant acteur qui a joué dans Our Idiot Brother avec Paul Rudd, a été retrouvé mort samedi matin, quelques jours seulement après sa disparition. Mindler était étudiant de première année à l’Université Millersville en Pennsylvanie. Il a été porté disparu jeudi après qu’il ne soit pas retourné dans son dortoir. La police de Manor Township a retrouvé le corps de Mindler près du campus samedi matin, a annoncé l’université dans une lettre à la communauté.

“C’est une période de deuil pour la famille, notre campus et la communauté”, a écrit le président de l’Université de Millersville, Daniel A. Wubah, rapporte PennLive. “Je demande que la communauté du campus se rassemble pour se soutenir mutuellement, ainsi que nos étudiants, pendant cette période difficile.” Les responsables de l’université ont ajouté que les étudiants ayant besoin de soutien en ce moment peuvent appeler le Millersville Counselling Center au 7176-871-7821, Health Services au 717-871-525-, le Center for Education and Promotion au 717-871-4141, et aumôniers des Campus Ministries. Le bureau du coroner du comté de Lancaster enquête sur la mort de l’acteur. Sa cause de décès n’était pas disponible.

Si quelqu’un a des informations sur l’endroit où se trouve Matthew Mindler, il est prié de contacter la police de l’Université Millersville au 717-871-4357 ou le chef Pete Anders à peter.anders@millersville.edu 717-871-5972. Les informations peuvent également être communiquées de manière confidentielle via l’application LiveSafe. pic.twitter.com/vtO5JJstt6 – Université Millersville (@millersvilleu) 26 août 2021

Mindler a été entendu pour la dernière fois après avoir assisté aux cours les lundi et mardi. Il a été porté disparu jeudi. Il a été vu pour la dernière fois mardi à 20h11. Les autorités ont sorti une caméra de son dortoir, montrant Mindler portant un sweat à capuche blanc à rayures noires, un sac à dos noir, un jean et des baskets blanches, rapporte TMZ.

Mindler a joué dans Our Idiot Brother en 2011, jouant le fils des personnages d’Emily Mortimer et Steve Coogan. Le film mettait également en vedette Rudd, Elizabeth Banks et Zooey Deschanel. Le film a été réalisé par Jesse Peretz. Mindler a également joué dans un épisode de la série 2009 As The World Turns et les courts métrages Frequency and Solo, rapporte Variety. Il est apparu dans des épisodes de Late Show avec David Letterman et Last Week Tonight avec John Oliver. Son dernier crédit d’acteur était dans le téléfilm de 2016 Chad: An American Boy.

Les utilisateurs de Twitter ont partagé leurs condoléances après avoir appris la mort de Mindler samedi. “Déchirant. Prier pour sa famille”, a écrit une personne. “Tellement triste d’entendre cela en tant qu’ancien de MU … des prières pour tous ceux qui sont en deuil”, a commenté un autre. “Je suis désolé d’apprendre qu’il est décédé. Repose en paix”, a écrit un autre.