Matthew Mindler, star de “Our Idiot Brother”, a disparu à l’université

L’enfant acteur connu pour son rôle aux côtés de Paul Rudd dans Our Idiot Brother, Matthew Mindler, a disparu alors qu’il était dans son université de Pennsylvanie. La police a déclaré que Mindler, qui est actuellement en première année à l’Université Millersville de Millersville, en Pennsylvanie, a été porté disparu mercredi soir après ne pas être retourné dans son dortoir et avoir cessé de répondre aux appels de sa famille. Il a été vu pour la dernière fois mardi soir.

Selon les caméras de sécurité, la police a déclaré que Mindler avait été surpris en train de quitter son dortoir vers 20h11 mardi. Il portait un sweat à capuche blanc de l’université de Millersville avec des rayures noires sur la manche, un sac à dos noir, un jean et des baskets blanches. Il ne se serait également pas présenté aux cours depuis son départ. La police de la région est actuellement “inondée” de conseils, rapporte TMZ, et elle suit toutes les pistes. La situation évolue encore. Le président de l’Université de Millersville, Daniel Wubah, a reconnu le statut de disparu de Mindler dans un message aux étudiants.

“Hier après-midi, nous avons informé le campus de la disparition d’un étudiant de première année, Matthew Mindler. La santé et la sécurité de Matt sont primordiales et je sais que nos pensées sont avec lui, sa famille et ses amis”, a-t-il écrit. “Notre service de police poursuit ses efforts pour localiser Matt en collaboration avec les agences régionales d’application de la loi. Ils suivent chaque piste et apprécient votre attention à cet effort. Plus d’informations sont disponibles ici. Si vous avez des informations qui peuvent aider à localiser Matt, veuillez contacter Millersville University Police au 717-871-4357. Les informations peuvent également être signalées de manière confidentielle via l’application de sécurité Millersville LiveSafe. “

Wubah a poursuivi: “Les étudiants intéressés à parler avec un conseiller en santé mentale peuvent contacter le centre de conseil de l’Université Millersville au 717-871-7821. Tous les étudiants ont accès à des conseils spirituels via les ministères du campus. Je partage vos expressions de soutien et d’inquiétude.”

En plus de travailler avec Rudd lorsqu’il était enfant, il a également attiré l’attention après avoir joué dans le film Frequency (2000) aux côtés d’un casting de stars comprenant Dennis Quaid, Andre Braugher et Michael Cera. Il n’a pas joué depuis des années. Si quelqu’un a des informations sur l’emplacement de Mindler, la police de l’Université de Millersville demande aux gens de les contacter au 717-871-4357 ou au chef Pete Anders à peter.anders@millersville.edu ou au 717-871-5972. Les informations peuvent également être signalées de manière confidentielle via l’application de sécurité Millersville LiveSafe.