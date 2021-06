Matthew Muller : la kidnappeuse de Denise Huskins

Police de Dublin / Corps des Marines Matthew Muller

Matthew Muller était un avocat du Marine Corps formé à Harvard qui a été reconnu coupable par un tribunal fédéral d’avoir commis un enlèvement si bizarre que la police de Vallejo a cru que les victimes mentaient dans le cadre d’un canular élaboré. Aujourd’hui, Muller est sous la garde d’une prison californienne et dans un traitement de santé mentale ordonné par le tribunal, selon ses dossiers de prison.

Muller a été reconnu coupable par le tribunal fédéral de Sacramento en 2017 et condamné à 40 ans de prison, selon The Mercury News. Il a également été inculpé par l’État de Californie, selon l’article, et bien qu’il ait fait l’objet d’une audience préliminaire en 2018, il n’a pas encore été jugé. Il a plaidé non coupable de ses accusations dans le comté de Solano, selon l’article. Aujourd’hui, il a 44 ans et son nom complet est Matthew Daniel Muller, selon les archives de la prison.

Les victimes de l’affaire dite “Gone Girl”, Denise Huskins et Aaron Quinn, sont maintenant mariés et ont une fille. Ils ont parlé à ABC 20/20 de leurs expériences et ont déclaré que leur traumatisme avait été infligé à la fois par Muller et par le système judiciaire. L’épisode est diffusé à 21 h HE le 4 juin 2021.

Voici ce que vous devez savoir :

Muller a été renvoyé à un programme de traitement de la concurrence en prison en 2021 en attendant son procès en Californie.

Muller devait comparaître devant le tribunal le 24 mars 2021 pour un examen de placement en santé mentale à Vallejo, a rapporté The Mercury News. Au lieu de comparaître devant le tribunal, le juge de la Cour supérieure Daniel Healy a été informé que Muller avait déjà été admis à l’émission, a rapporté le journal, citant des dossiers judiciaires. Le programme est conçu pour les accusés jugés inaptes à subir leur procès, indique l’article.

« Le 2 novembre, Healy a reçu un rapport médical et a ensuite ordonné que Muller soit confié aux soins de MHM Services, une entreprise nationale qui passe des contrats avec des agences gouvernementales pour les soins aux détenus et a des bureaux à Vallejo, un établissement sécurisé », a rapporté The Mercure Nouvelles.

Muller est sous la garde de l’établissement correctionnel de Stanton du comté de Solano, qui le détient depuis le 15 septembre 2018, selon son casier judiciaire, au moment de sa condamnation fédérale.

Voici son histoire en prison en Californie :

La loi californienne stipule qu’un accusé qui ne peut pas comprendre ses accusations et qui ne peut pas aider à sa propre défense ne peut pas être jugé, mais une fois jugé compétent, les accusations peuvent être rétablies, a rapporté The Mercury News.

« Le 4 décembre de l’année dernière, Healy a ordonné à Muller d’être admis dans l’un des cinq hôpitaux d’État de Californie pour une période maximale de deux ans. Le 21 décembre, le juge a reçu une mise à jour sur les alternatives de placement et les soins de MHM Services et, plus tôt ce mois-ci, a appris que l’accusé avait été placé dans le programme de traitement », lit-on dans l’article.

La carrière militaire et juridique de Muller était prometteuse jusqu’à ce que son avocat déclare qu’il s’est tué mentalement

Muller a servi comme marine des États-Unis de 1995 à 1999 avant de rentrer chez lui en Californie, selon l’Associated Press. Il était en poste à Okinawa, au Japon, travaillait pour un journal hors base et jouait de la trompette dans l’orchestre du Corps des Marines, selon le Sacramento Bee.

De retour en Californie, il a fréquenté l’université et a obtenu son diplôme summa cum laude, puis est entré à la faculté de droit de Harvard, a rapporté l’AP. Il a obtenu son diplôme en droit et est ensuite allé travailler dans la prestigieuse faculté de droit, poursuit l’article.

“Mais au cours de sa troisième année de faculté de droit, son avocat de la défense a déclaré que Muller était si paranoïaque qu’il pensait que le gouvernement le suivait”, a rapporté l’Associated Press en 2017, à la suite de sa condamnation pour enlèvement par le gouvernement fédéral.

Voici son casier judiciaire fédéral :

Son avocat, Thomas Johnson, a blâmé Huskins pour la maladie mentale dans l’attaque, a écrit l’AP.

“Sa vie d’adulte a été marquée par des problèmes de santé mentale”, a déclaré Johnson au Sacramento Bee, affirmant que son client souffrait de trouble bipolaire et de psychose.

Deux ans avant l’enlèvement de Huskins, l’AP a signalé que la licence légale de Muller avait été suspendue parce qu’il n’avait pas payé ses frais annuels. Il a ensuite été radié du barreau après avoir perçu un paiement de 1 250 $ pour un client mais n’a pas soumis de demande de carte verte, selon AP. Il travaillait alors comme avocat spécialisé dans l’immigration pour le cabinet Kerosky Purves & Bogue, a rapporté le Sacramento Bee.

