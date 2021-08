Matthew Perry, des amis, serait sur le point de se remettre en forme après les critiques de HBO Max Reunion

Nous ne pouvons pas tous être Jennifer Aniston, qui ressemble encore et probablement toujours à une déesse sans âge. Bien que Matthew Perry et Aniston aient tous deux le même âge et soient les plus jeunes des stars de Friends, ils ont tous les deux maintenant la cinquantaine. Il est facile de se laisser emporter par les normes de beauté d’Hollywood, mais l’apparence de Perry n’est honnêtement pas déplacée. Si quoi que ce soit, nous sommes juste habitués à voir la version 20 ans et quelque de l’acteur sur Friends.