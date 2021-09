Matthew Stafford a arraché le plafond de l’infraction des béliers

Il a fallu trois pièces pour que sept mois d’attente en valent la peine. Lorsque les Rams de Sean McVay ont accepté d’échanger deux choix de première ronde et Jared Goff contre Matthew Stafford fin janvier, les deux parties prévoyaient un avenir radieux. L’esprit offensif le plus affûté du football s’était armé d’un quart-arrière capable de jouer au-delà des structures de sa vocation. Les possibilités semblaient infinies, mais personne ne pouvait garantir que cela fonctionnerait. Los Angeles n’a pas dévoilé Stafford pendant la pré-saison, donc presque personne ne savait à quoi s’attendre.

Puis, lors de sa deuxième passe en tant que Ram, Stafford a réussi un touché de 67 verges, préparant le terrain pour ce qui allait arriver ce soir-là – et ce que Stafford et McVay cherchent à continuer dans la saison.

La victoire explosive 34-14 de Los Angeles sur les Bears dimanche soir a levé le rideau sur une nouvelle ère du football des Rams. Ce qui pendant si longtemps n’était qu’un potentiel sur papier est maintenant des résultats sur le terrain – et ils étaient aussi impressionnants que quiconque aurait pu l’espérer. Stafford a soigneusement complété 20 de ses 26 tentatives pour un monstrueux 321 verges et trois touchés, dont deux pour plus de 50 verges. (Les Rams n’ont eu que deux passes de touché de 50 verges ou plus tout au long de la saison 2020.)

Cette première passe de touché correspondait parfaitement au plan efficace de McVay avec le gros bras de Stafford. Il s’agissait d’un concept d’itinéraire à deux avec une action de jeu très vendue, où le receveur Cooper Kupp a livré un bloc de crack à un rusher de Bears, l’empêchant d’atteindre Stafford alors que le QB s’éloignait de la poche. Stafford a remis le pied à l’extérieur de la marque de hachage gauche et a déclenché une passe profonde à l’extrême droite du terrain en direction du raté de deuxième année Van Jefferson. Jefferson a trébuché sur lui-même alors qu’il attrapait le lancer de Stafford à l’intérieur de la ligne des 15 verges, puis s’est en quelque sorte remis sur ses pieds et a dépassé trois défenseurs des Bears jusqu’à la zone des buts.

Les 70 445 fans à l’intérieur du SoFi Stadium – les premiers fans à y assister à un match hors pré-saison depuis l’ouverture du site l’année dernière – ont éclaté. Stafford a sprinté vers le bas du terrain et s’est pavané en signe de célébration. La ligne de touche des Rams est devenue folle. En un instant, le potentiel offensif de Los Angeles avait été réalisé.

“On pouvait juste voir qu’il avait un regard dans les yeux”, a déclaré McVay à propos de Stafford après le match. “Il avait confiance en ses coéquipiers, il s’attendait à bien jouer et il a fait un excellent travail.” L’entraîneur de cinquième année a loué le comportement stable de Stafford, même s’il n’a pas pu identifier une chose spécifique à propos de la performance de Stafford qui l’a impressionné, car il “a adoré tout ce qu’il a fait ce soir”. McVay a souri si fort sur le podium dimanche soir qu’il aurait pu allumer les 69 000 cartes LED composant l’immense carte vidéo du SoFi Stadium.

Ce qui distingue Stafford de Goff, ce n’est pas seulement son talent de bras, mais aussi la façon dont il l’utilise. Au cours des trois dernières saisons, 18,7% des tentatives de Stafford se sont déroulées dans des fenêtres étroites, où les défenseurs sont à 1 mètre ou moins des cibles prévues, selon Next Gen Stats. Goff était en moyenne de 12,9% sur cette même période. Dans les situations de pure baisse dans lesquelles les QB doivent traiter davantage, Stafford a été au-dessus de la moyenne, tandis que Goff a été inférieur à la moyenne. De plus, Stafford a été l’un des meilleurs passeurs de jeu de la NFL ces dernières saisons – et l’offensive des Rams a organisé le plus de jeux de jeu en 2020, selon Pro Football Reference. Stafford est allé 8 pour 8 avec 155 et deux touchés lors d’appels de jeu dimanche, selon Next Gen Stats.

“Il est doué”, a déclaré McVay. « Il a une grande capacité à changer la fente de son bras et à effectuer tous les types de lancers, qu’ils soient courts, intermédiaires ou sur le terrain. Mais vous n’êtes pas limité dans tout ce que vous pouvez faire avec lui dans le jeu de passes.

D’un point de vue schématique, Stafford était un choix parfait pour McVay. Dimanche soir, Stafford a montré pourquoi encore et encore. Il a dirigé les buteurs sur six des sept séries offensives des Rams (sans compter une courte possession qui s’est terminée à la mi-temps et une autre qui s’est terminée avec le coup de sifflet final). Los Angeles n’a couru que 48 matchs au total contre les Bears et a marqué 34 points. Les Rams ont enregistré les premiers essais ou marqué sur 13 des 26 tentatives de passes de Stafford, y compris une passe de 56 verges de touché à Kupp au début du troisième quart. Selon le Bureau des sports d’Elias, la note de passage de 156,1 de Stafford est la plus élevée de tous les joueurs débutants avec une nouvelle équipe dans l’histoire de la NFL. C’était aussi un sommet en carrière pour Stafford. Il a effectué des passes à six récepteurs différents, une distribution qui, selon McVay, était exactement ce qu’il voulait.

“C’était un excellent travail tout autour”, a déclaré Jefferson. « Matt a fait un excellent travail en facilitant le ballon à tout le monde. Cette infraction peut être explosive. Nous ne faisons que suivre Matt.

Le demi de coin vedette Jalen Ramsey n’a pas eu besoin de voir les chiffres pour évaluer que la performance de Stafford était, selon ses propres mots, “incroyable”.

“Son commandement, son butin, comme, tout était super”, a déclaré Ramsey. «C’est un début qui devrait probablement entrer dans l’histoire. Juste la façon dont il a joué avec le butin. (C’est un grand changement depuis 2018, lorsque Ramsey, alors avec les Jaguars, a évalué les capacités de Stafford dans GQ: “Je ne pense pas qu’il soit le meilleur quart-arrière. Mais il fait ce qu’il doit faire.”) Ramsey parle clairement, et son évaluation publique de Stafford n’était pas le seul cas dans lequel Ramsey a montré sa nouvelle appréciation de QB dimanche. Lors du touché à Jefferson, Ramsey a sprinté sur le terrain pour célébrer avec le QB.

“C’était cool pour lui d’être là-bas pour célébrer avec moi”, a déclaré Stafford. “Je m’amusais. Il avait l’air de passer un bon moment. »

“Ça avait l’air bien”, a déclaré Ramsey à propos de la pièce. “Je veux dire, ils pratiquent ça [play] et ils sont sortis et l’ont fait dans un jeu, connecté, et ça avait l’air super. “

Le rapport affiché dimanche a mis du temps à se développer. Stafford, 33 ans, avait auparavant été le quart-arrière des Lions de Detroit pendant 12 ans. Il a trouvé difficile de passer d’une équipe à une autre, d’une ville à une autre. Il avait été sélectif quant à l’endroit où il jouerait après avoir décidé de quitter les Lions, mais même en considérant à quel point les Rams sont talentueux, à quel point le système de McVay est adapté aux QB et à quel point le temps est beau dans le sud de la Californie, Stafford avait besoin de temps pour régler.

“C’est difficile”, a déclaré Stafford à propos de la transition. “C’est beaucoup de travail pour moi, mais vraiment, c’est beaucoup de travail pour tout le monde.” Stafford a passé l’intersaison à se pencher sur le livre de jeu avec McVay et le coordinateur offensif Kevin O’Connell. Stafford était le nouveau gars sur une attaque principalement composée de joueurs de retour, mais il a travaillé avec diligence pour comprendre le système, et cet effort a porté ses fruits dimanche.

“C’est une nouvelle expérience pour moi”, a déclaré Stafford. « Un nouvel endroit, un nouveau stade, de nouveaux fans, tout ça. Mais cette équipe m’a embrassé et je l’apprécie vraiment. J’ai fait tout ce que je pouvais pour travailler aussi dur que possible pour m’intégrer dans cette équipe et ils m’ont entouré de leurs bras et c’était bien d’aller là-bas et de jouer avec eux ce soir.

Plus tôt dans la semaine, Stafford avait fait allusion à l’incroyable de ses coéquipiers sur le terrain, notant que les entraînements des Rams étaient compétitifs. La défense de Los Angeles vante à la fois Ramsey et le plaqueur défensif Aaron Donald (le joueur défensif de l’année en titre), deux des plus grandes stars du jeu. Les entraînements, qui étaient intenses lorsque l’ancien coordinateur défensif Brandon Staley était là l’année dernière, restent une bataille sous le nouveau DC Raheem Morris, qui aligne ce qui a l’étoffe d’une autre défense de haut niveau. La saison dernière, l’unité s’est classée quatrième dans les cotes Football Outsiders DVOA. La défense de Morris a pris un bon départ dimanche, malgré le départ de David Montgomery de Chicago pour 108 verges au sol. Los Angeles a limité l’offensive des Bears à 14 points, enregistrant trois sacs et forçant deux revirements, dont un choix de zone rouge lors de l’entraînement d’ouverture.

La défense des Bears est également impressionnante. L’unité a un coordinateur pour la première fois en Sean Desai, mais elle s’est classée huitième en DVOA la saison dernière et est dirigée dans les sept premiers par Akiem Hicks, Khalil Mack et Robert Quinn. Pourtant, les Bears n’ont enregistré qu’un sac et quatre coups sûrs QB.

Stafford sera le moteur du succès des Rams cette saison. LA est à trois saisons de ne marquer que trois points dans le Super Bowl LIII, certains pointant du doigt la situation du QB des Rams comme raison de l’échec de l’équipe cette année-là. Il ne semble pas que Los Angeles soit à nouveau confronté au même problème cette saison. Mais le Super Bowl est trop avancé pour s’en inquiéter maintenant; la NFC West reste un gant, après un départ 4-0 pour la division cette semaine. Les Rams sont entrés dans la saison avec le 10e calendrier le plus difficile. LA a encore un long chemin à parcourir.

Pour l’instant, cependant, l’accumulation de sept mois jusqu’au mandat de Stafford’s Rams – ainsi que le projet de capital que LA a abandonné pour l’acquérir – en vaut la peine. Si tout se passe bien, dans cinq mois, le pari de la franchise sera toujours payant. Stafford, qui n’a pas participé aux séries éliminatoires depuis la saison 2016 et n’a jamais remporté de match éliminatoire, est déterminé à faire sa part. “[I] était dans un endroit depuis longtemps », a-t-il déclaré, « et arriver dans un nouvel endroit et pouvoir sortir la semaine 1, première nuit, gagner et jouer comme nous l’avons fait, ça fait du bien. Beaucoup de travail à faire, mais c’est définitivement un bon début.

