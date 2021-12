Matthew Thomas Cooley inculpé dans la mort de Jason VanDyke et Tracy McKinney

Un homme de Caroline du Nord est accusé d’avoir assassiné son colocataire, puis d’avoir démembré le cadavre et les restes d’une femme disparue.

Résident de Forest City Matthieu Thomas Cooley, 34 ans, a été arrêté par le bureau du shérif du comté de Rutherford, selon le WSAP, une filiale locale de CBS. Les corps de son colocataire Jason VanDyke, 44 ans et femme disparue Tracy McKinney, 42 ans, ont été retrouvés lundi à la maison du 482 Morningstar Lake Road, ont annoncé les autorités.

Cooley a assassiné VanDyke entre samedi et lundi, ont annoncé les autorités. Bien qu’il n’ait pas été accusé d’avoir tué McKinney, les autorités ont suggéré qu’il était responsable du démembrement ou de la destruction de son corps.

Il y a une cause probable que Cooley a assassiné VanDyke, les autorités allèguent dans les mandats d’arrêt obtenus par Law&Crime. En ce qui concerne VanDyke et McKinney, Cooley fait face à des accusations de démembrement ou de destruction de restes humains, ainsi que d’avoir omis d’informer les forces de l’ordre de leur mort. Les deux mandats accusent Cooley d’avoir « démembré ou détruit » les restes de VanDyke et McKinney en « enlevant des parties du corps ». Ce n’est que dans l’affaire du meurtre de VanDyke que Cooley est accusé d’avoir agi avec « malveillance préméditée ».

McKinney a été entendu pour la dernière fois mercredi dernier, ont annoncé les autorités. La famille a signalé sa disparition dimanche, selon WYFF, une filiale locale de NBC. Elle serait originaire de la ville d’Ellenboro, située à quelques minutes de route à l’ouest de Forest City.

L’enquête sur sa mort est en cours. Les autopsies de son corps et de celui de VanDyke sont prévues mercredi, selon le WSAP.

« Cela m’a époustouflé que quelque chose comme ça se produirait si près de chez moi. Juste à notre porte arrière », a déclaré le voisin de Cooley sculpteur de sable, selon la station.

Les députés n’ont pas suggéré de mobile allégué. Ils n’ont pas non plus dit comment ils pensaient que VanDyke et McKinney étaient morts. Ils n’ont pas dit comment McKinney pouvait ou non connaître Cooley ou VanDyke.

« Nous sommes ici depuis 27 ans et rien de tel ne s’est jamais produit et c’est effrayant. Je ne pouvais pas le croire, c’est incroyable », a déclaré Carver. « C’est toujours le cas. C’est comme un film.

Le bureau du shérif du comté de Rutherford n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Law & Crime.

[Screenshot via WSPA]

Avez-vous un conseil que nous devrions connaître ? [email protected]