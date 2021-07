Matthew Thomas Purse posé comme “PRESSE” pour prendre d’assaut Capitol: Feds : 10z viral

Un Californien repéré portant un casque noir et un gilet tactique arborant le mot «PRESS» a utilisé cette tenue comme subterfuge pour prendre d’assaut le Capitole des États-Unis le 6 janvier, selon les procureurs fédéraux dans une plainte récemment descellée.

Les archives judiciaires montrent que les procureurs ont initialement tenté d’arrêter Sac à main Matthew Thomas, d’Irvine, en Californie, à la mi-juin, pour être repoussé par le juge américain G. Michael Harvey, qui n’était pas convaincu qu’il n’était pas un membre de la presse.

Dans un avis de mémoire daté du 15 juin, le juge a conclu que la demande du gouvernement ne fournissait « pas une base factuelle adéquate pour trouver une cause probable de croire que Purse avait l’intention requise pour certains, sinon tous, de ces crimes, en particulier compte tenu de ses marques. en tant que membre de la presse (qu’il réponde à la définition du gouvernement d'”être associé à la presse” ou non) et l’absence de toute déclaration ou action de sa part selon laquelle il était autre chose qu’un observateur des événements au Capitole en janvier 6ème.

Un peu moins de deux semaines plus tard, les procureurs ont déposé une plainte sous scellés et ils ont réussi à obtenir un mandat d’arrêt vendredi. Le dévoilement des accusations de Purse a été signalé pour la première fois par BuzzFeed News. Purse fait face à quatre accusations fédérales : entrée et séjour dans un bâtiment restreint, conduite désordonnée et perturbatrice dans un bâtiment restreint, conduite désordonnée dans un bâtiment du Capitole et défilé, manifestation ou piquetage dans un bâtiment du Capitole.

L’agent du FBI qui a signé l’affidavit à l’appui de sa plainte pénale a écrit qu’il “ne pense pas que Purse soit un membre des médias de presse ou associé à des informations d’identification de presse liées au Capitole des États-Unis”. L’agent a cité une source confidentielle disant au gouvernement que Purse “semble admettre qu’il n’est pas avec la presse”, dans son livestream supprimé depuis.

“Mission accomplie, nous avons fait irruption dans le Capitole”, a déclaré Purse lors de la diffusion en direct, aurait déclaré l’informateur au FBI.

Le gouvernement dit que Purse n’a pas d’accréditation de presse.

“En outre, [the FBI agent] n’a pu trouver aucun historique d’emploi pour Purse au cours des six dernières années alors que Purse résidait en Californie, ni aucun historique d’emploi lié à un organisme de presse », indique une note de bas de page de l’affidavit. “Bien que Purse ait un site Web, le site Web semble être principalement utilisé pour la diffusion en direct et ne contient pas de contenu original.”

Les procureurs disent que Purse est entré dans le Capitole des États-Unis vers 14h59, portant un long poteau noir avec ce qui semblait être un appareil d’enregistrement au bout.

Quelque 13 minutes plus tard, Purse est sorti du bâtiment à 15 h 12, selon l’affidavit.

Le dossier dans l’affaire Purse, qui ne mentionne pas encore d’avocat de la défense, indique que les autorités l’ont arrêté vendredi. Ses poursuites tombent à un moment où les autorités ont procédé à une vague d’arrestations contre des personnes accusées d’avoir agressé des journalistes lors de la prise d’assaut du Capitole. Un, 43 ans Shane Jason Woods, a été accusé d’avoir renversé un caméraman et d’avoir agressé un policier. Une autre, Joshua Dillon Haynes, aurait détruit le matériel des journalistes.

“Ils ont dû nous fuir et laisser tout leur équipement, alors nous l’avons détruit”, a écrit Haynes par SMS à un associé, selon des documents judiciaires. “J’ai botté le cul des fausses nouvelles.”

Selon le décompte du Washington Post, cinq cas de ce type impliquant des attaques contre les médias le 6 janvier ont été inculpés en un peu plus d’une semaine. Plus de 165 personnes ont été accusées d’avoir agressé ou résisté à des policiers.

Lisez l’affidavit du FBI contre lui, ci-dessous.

(Photo de l’affidavit du FBI)

Une astuce que nous devrions connaître ? [email protected]