Matthias Ginter et Antonio Rüdiger plans d’urgence potentiels si Niklas Sule du Bayern Munich quitte le club

Selon Florian Plettenberg de Sport1 sur son podcast «Meine Bayern Woche» (via Sport.de), le Bayern Munich envisage la ou les options de faire potentiellement appel à Matthias Ginter ou à Antonio Rüdiger au cas où Niklas Sule ne signerait pas de prolongation de contrat. avec le club.

Le contrat actuel de Sule au Bayern expire en juin prochain et il n’a pas encore reçu de nouveau contrat bien qu’il soit un joueur régulier aux côtés de Dayot Upamecano sous Julian Nagelsmann jusqu’à présent cette saison.

Sule avait été lié à un éventuel départ du Bayern cet été. Chelsea, en particulier, a exprimé un vif intérêt à le signer, mais ces rumeurs ont rapidement fait long feu avec la signature de Romelu Lukaku de l’Inter Milan. Semblable à Sule, le contrat de Ginter avec le Borussia Mönchengladbach expire en juin prochain, tout comme celui de Rudiger avec Chelsea, donc les deux pourraient être des options viables pour le Bayern si un nouvel accord pour Sule n’est pas convenu au préalable.

Ginter, ainsi que Jonas Hofmann de Gladbach, avaient été liés au Bayern vers la fin de la fenêtre de transfert, mais le directeur sportif Max Eberl a clairement indiqué que les deux joueurs resteraient sur place pour le moment. Pourtant, Ginter n’a pas encore reçu de nouveau contrat avec Die Fohlen et son avenir est incertain. Il a récemment déclaré à kicker qu’il “n’avait encore rien entendu du club”, mais il suppose “qu’il y aura un échange dans les prochaines semaines”. Pour Rudiger à Chelsea, un nouveau contrat est attendu, mais la situation y reste “complètement ouverte”, selon les informations de Sport1. Avec un Thiago Silva vieillissant, et le contrat d’Andreas Christensen devant également expirer l’été prochain, Thomas Tuchel a beaucoup à considérer au cœur de sa défense.

Pour Sule, Sport Bild avait rapporté plus tôt cette semaine que des indications au sein du Bayern suggèrent que le club est prêt à le laisser marcher sur un transfert gratuit l’été prochain. Cependant, comme pour la situation de Rudiger à Chelsea, les choses sont complètement ouvertes, en particulier avec la façon dont Sule a bien commencé la saison en tant que l’un des principaux partants aux côtés d’Upamecano. Maintenant que Lucas Hernandez est de retour en forme et disponible pour la sélection pour Nagelsmann, il reste à voir à quel point Sule obtiendra plus de points en tant que défenseur central partant, mais cela rendra certainement sa fortune moins favorable.

