Matthijs de Ligt rectifie et dit qu’il sera vacciné “dès que possible”

29/05/2021

Le défenseur néerlandais Matthijs de Ligt, qui ce samedi a déclaré qu’il n’avait pas été vacciné pour l’Eurocup car ce n’est pas obligatoire, il a rectifié des heures plus tard et a affirmé qu’il se protégerait contre le covid-19.

Le joueur a déjà passé la maladie en janvier dernier et a déclaré au réseau ESPN, ce samedi matin, qu’il avait rejeté l’injection car «ce n’était pas obligatoire». et «chacun devrait être en charge de son propre corps».

Après avoir reçu de nombreuses critiques, le footballeur a rectifié. «Je n’ai pas été clair avec ma réponse. Pour dissiper les doutes: je suis absolument en faveur du vaccin covid-19 et je l’obtiendrai dès que possible ”, a-t-il déclaré via son compte Twitter vérifié.

Par Ligt Il fait partie des six joueurs de l’équipe nationale néerlandaise qui, jusqu’à hier, avaient refusé de se faire vacciner malgré le fait que le ministère néerlandais des Sports ait proposé de vacciner tous les membres de l’équipe.

Weghorst ne veut pas être vacciné

Un autre footballeur de l’équipe nationale, l’attaquant Wout weghorst, a montré à travers ses réseaux sociaux son rejet du vaccin.

Le joueur du VfL Wolfsburg a été bouleversé hier lorsqu’il a été interrogé à ce sujet sur la chaîne publique NOS. «Je ne veux rien dire de plus sur le coronavirus. Je n’ai pas été vacciné et tout le monde doit faire son propre choix », a-t-il assuré.

L’équipe des Pays-Bas est au Portugal pour préparer l’Eurocup et jouera au stade de l’Algarve, dans la ville de Faro, en match amical le 2 juin contre l’Ecosse.