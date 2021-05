Matthijs de Ligt répond aux rumeurs de transfert à Barcelone

Le défenseur de la Juventus Matthijs de Ligt a répondu aux spéculations selon lesquelles Barcelone souhaite l’amener au Camp Nou cet été.

Il y a eu des rumeurs selon lesquelles le défenseur est instable à Turin et regrette d’avoir choisi l’équipe de Serie A plutôt que le Barça lorsqu’il a quitté l’Ajax.

De Ligt a minimisé les spéculations et insiste sur le fait que les géants catalans n’ont pas été en contact pour parler d’un éventuel transfert.

« Je suis très heureux à la Juve. Je me sens comme un poisson dans l’eau », a-t-il déclaré.

« Je me sens bien sur le terrain et apprécié. Me laisseraient-ils partir ? Il y a beaucoup de clubs qui ont des problèmes d’argent, mais vous devriez demander au club.

“Je ne sais pas. Celles-ci [Barcelona rumours] n’a aucun sens maintenant. Ce n’est pas important pour moi et personne ne m’en a informé.

Origine | ESPN.nl