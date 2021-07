Mattia Binotto confiant que Ferrari peut prendre la troisième place

Mattia Binotto n’a aucun doute que Ferrari peut prendre la P3 au classement devant McLaren s’ils travaillent dur et en équipe.

Après une mauvaise campagne 2020, l’équipe italienne a bien progressé cette année et est engagée dans une bataille serrée avec McLaren pour la troisième place du championnat des constructeurs.

Ils traînent actuellement l’équipe britannique de 15 points et ont généralement été moins constants en termes de rythme lors des 10 premiers tours.

Binotto a récemment affirmé que gagner ce combat n’était pas la priorité de l’équipe et qu’être prêt pour 2022 était plus important.

Néanmoins, il dit que c’est toujours un objectif pour l’équipe et n’a aucun doute que son équipage est capable de réussir s’il donne le meilleur de ses capacités.

« Il est clair que – je l’ai dit avant même la saison – cette équipe peut prendre la troisième place. Ils l’ont toujours fait les années précédentes, sauf pour 2020. Ils ont toujours terminé aussi souvent deuxièmes », a-t-il déclaré à Sky Italia.

« C’est donc notre ambition. Il ne fait aucun doute que nous voulons absolument terminer troisième, mais notre objectif avant même de terminer troisième est de nous améliorer dans tous les aspects, en équipe.

“Nous le faisons, nous l’avons vu dans le rythme de la course, et je pense que la troisième position n’est que la fatalité d’un travail acharné.”

Ahhhhhhhh, incroyablement proche. J’ai absolument tout donné pour gagner cette course mais j’ai perdu dans les deux derniers tours. La plus grande victoire aujourd’hui est de voir Max sain et sauf après ce gros accident. Passons maintenant à la Hongrie, merci pour le soutien ❤️ pic.twitter.com/PmoGwkdc3R — Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) 18 juillet 2021

Habillez-vous aux couleurs de Ferrari via la boutique officielle de Formule 1

Ils ont gagné du terrain sur McLaren au Grand Prix de Grande-Bretagne grâce à la P2 de Charles Leclerc, et il n’était pas loin de remporter la course.

Après avoir pris la tête au départ alors que Max Verstappen et Lewis Hamilton s’affrontaient, la plupart s’attendaient à ce qu’il soit rapidement rattrapé et dépassé par les deux pilotes Mercedes, mais ce n’était pas le cas, Leclerc restant devant Bottas et n’étant dépassé par Hamilton qu’avec quelques tours restants.

Malgré cela, Binotto ne pense pas que la voiture de son équipe soit aussi rapide que la Mercedes.

« Je ne pense pas [we were] égal parce que Hamilton, en regardant les données, économisait les pneus à ce moment-là, il gérait aussi peut-être le risque d’une ampoule sur ce genre de composé », a déclaré l’Italien.

“C’est vrai [we finished] devant Bottas. Mais je pense qu’on l’a vu en Autriche avec Norris sur Bottas, qui part en tête et peut faire le rythme est fondamental.

“Donc [it shows] l’importance des qualifications et de la position sur la grille pour se retrouver en tête et non bloqué.

Reportage supplémentaire de Luca Brambilla