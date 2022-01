Mattia Binotto conserve son rôle dans la nouvelle restructuration de Ferrari annoncée

Ferrari a confirmé que Mattia Binotto avait conservé son rôle de responsable de la direction sportive, alors qu’ils annonçaient une restructuration de l’entreprise.

Il a été confirmé que le directeur de l’équipe de la Scuderia poursuivait son rôle de «gestione sportiva» (gestion sportive), après avoir assumé le rôle de chef d’équipe en 2019 après le départ de Maurizio Arrivabene, Binotto étant promu de son poste précédent de directeur de la technologie. .

La marque dans son ensemble a déclaré qu’elle se restructurait pour essayer d’atteindre son objectif de neutralité carbone d’ici 2030, tout en opérant d’une manière cohérente avec l’histoire de Ferrari et en « restant fidèle à son ADN de course ».

Un communiqué de presse de Ferrari a déclaré : « La nouvelle structure organisationnelle favorisera davantage l’innovation, optimisera les processus et augmentera la collaboration à la fois en interne et avec les partenaires, élargissant l’équipe de direction grâce à la fois à la promotion des talents internes et à un certain nombre de recrutements externes stratégiques.

Binotto rapportera toujours au directeur général de Ferrari, Benedetto Vigna, qui a ajouté : « Notre nouvelle organisation améliorera notre agilité, essentielle pour saisir les opportunités qui nous attendent dans cet environnement en évolution rapide. »

Maintenant qu’il a quitté son poste de président de la FIA, des rumeurs circulent selon lesquelles l’ancien directeur général de Ferrari, Jean Todt, pourrait faire un retour dans l’équipe dans un rôle de consultant, ce que Binotto lui-même n’a pas complètement nié comme une possibilité en décembre.

« Ce que je peux dire, jusqu’à présent, ce ne sont que des spéculations », a-t-il déclaré le mois dernier.

« Personnellement, j’ai travaillé avec Jean Todt. Il a été mon patron et je pense que j’ai beaucoup appris de lui.

« Ce fut un honneur de travailler avec lui et je dirais que, quoi qu’il en soit à l’avenir, ce sera toujours un honneur pour moi de travailler avec lui parce que je crois toujours que, en tant que Mattia et en tant que une équipe, il y a encore beaucoup à apprendre.

La Scuderia a également été très occupée en fin de saison, avec la fin d’un partenariat de neuf ans avec UPS, une reprise de leur parrainage avec Santander et des questions soulevées sur l’avenir de leur accord de parrainage avec la société de tabac Philip Morris International, après leur Le nom ‘Mission Winnow’ a été abandonné.

D’un point de vue sportif, un nouveau simulateur de pointe devrait être utilisé à l’approche de la nouvelle saison, pour donner à l’équipe les meilleures données possibles sur la conception et les performances de leur voiture 2022.