Mattia Binotto “content” des premiers progrès de Mick Schumacher

Le directeur de Ferrari, Mattia Binotto, est “satisfait” de ce qu’il a vu du protégé Mick Schumacher lors de sa première demi-saison en F1.

Schumacher est entré en Formule 1 avec de nombreuses paires d’yeux fixés sur lui, ce qui est compréhensible compte tenu de l’importance de son nom de famille, mais dans une équipe Haas en difficulté, il a pu s’installer sans un examen minutieux.

Bien sûr, en tant que membre de la Ferrari Driver Academy, le champion en titre de Formule 2 espère un jour passer cette étape dans l’équipe rouge, mais pour l’instant, ce fut une saison recrue d’erreurs inévitables, mais aussi de bonnes performances.

Malgré plusieurs chutes coûteuses, Schumacher s’est imposé comme le pilote le plus performant par rapport à son coéquipier chez Haas, Nikita Mazepin.

Et donc, Binotto aime ce qu’il voit pour l’instant et espère voir Schumacher pousser plus loin dans la seconde moitié de la saison.

“Mick lors de sa toute première année en F1 au volant pour Haas, je pense que nous avons dit au début de la saison que l’objectif pour lui était d’abord de ne pas exercer de pression, mais de s’assurer qu’il apprenne”, a déclaré Binotto cité par la Formule 1 site Internet.

« Donc 2021 doit être pour lui une année importante en termes d’apprentissage. Et je pense que si nous regardons cet objectif, il se débrouille bien.

« Je pense que Mick depuis le début de la saison se porte bien, il apprend, il progresse. Évidemment quelques erreurs, mais cela fait partie du processus d’apprentissage. Globalement en termes d’équilibre jusqu’à présent, nous pouvons être heureux.

« Ce qui est important pour lui, c’est de continuer à se développer et à progresser en seconde période. Mais je suis convaincu qu’il peut le faire.

Ailleurs dans la Ferrari Driver Academy, Binotto n’est pas aussi satisfait.

La saison dernière en Formule 2, Ferrari a largement dominé, Schumacher remportant le titre et son compatriote espoir de la Scuderia Callum Ilott terminant P2.

Robert Shwarztman figurait également parmi les quatre premiers du classement final.

Cette fois-ci, Shwarztman occupe la 3e place après quatre manches, mais semble être le seul espoir de titre de Ferrari avec Marcus Armstrong en 14e place.

« Si je regarde les pilotes juniors de la Ferrari Driver Academy, je pense qu’il ne fait aucun doute qu’en termes de résultats, ce n’est pas aussi bon que l’an dernier », a admis Binotto.

« L’an dernier, surtout en F2, nous avons eu de très bons résultats, ce qui n’est pas le cas. [this year]. Donc, dans l’ensemble, nous ne pouvons pas être aussi heureux que nous l’étions.