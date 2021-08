Mattia Binotto contre une pénalité qui correspond au concept de résultat

in

Le patron de Ferrari, Mattia Binotto, n’est pas d’accord avec l’idée que les sanctions devraient être décidées en fonction du résultat d’un incident.

C’est un sujet qui a suscité un grand débat, à la suite d’incidents très controversés aux GP de Grande-Bretagne et de Hongrie.

D’abord à Silverstone, les rivaux pour le titre Lewis Hamilton et Max Verstappen sont entrés en collision dans le premier tour, un accident qui a laissé Verstappen dans les barrières à Copse.

Sans aucun point marqué, Verstappen a vu son avance au championnat des pilotes réduite alors que Hamilton s’est battu contre la pénalité de 10 secondes qu’il a reçue pour sortir victorieux pour la huitième fois de sa course à domicile.

Puis, à peine deux semaines plus tard en Hongrie, l’autre Mercedes de Valtteri Bottas a déclenché une collision entre plusieurs voitures au départ, qui a éliminé Sergio Perez de Red Bull de la course et laissé Verstappen avec de graves dommages à la carrosserie.

Le Néerlandais reviendrait à seulement P9 un après-midi où Mercedes a repris la tête du championnat des constructeurs, tandis que Hamilton a remplacé Verstappen de la P1 au classement des pilotes.

Pour avoir causé cet accident, Bottas a perdu cinq places sur la grille du Grand Prix de Belgique, une punition qui, selon le patron de Red Bull, Christian Horner, n’est pas allée assez loin.

Mais Binotto n’est pas à l’aise avec l’idée que des sanctions soient imposées sur la base des implications d’un incident, plutôt que sur l’incident lui-même.

“Notre position personnelle sur le niveau de la sanction est qu’elle ne devrait pas être basée sur l’issue de l’accident”, a déclaré Binotto aux journalistes.

« Ce serait faux. Vous devez juger les manœuvres par vous-même. La même manœuvre peut être différente dans différents virages en fonction de la sécurité du virage lui-même.

Cela étant dit, Binotto pense qu’il y a matière à discussion sur la sécurité et sur la manière dont le niveau de danger présent dans un incident influence une pénalité.

Après l’accident de Silverstone à Copse, Verstappen a été transporté à l’hôpital pour des contrôles de précaution.

“Ce que nous avons ressenti, c’est que de telles manœuvres effectuées à Copse présentent définitivement un risque élevé pour la sécurité elle-même”, a expliqué Binotto.

«Par conséquent, en fin de compte, la taille de la pénalité peut être jugée différemment en fonction de l’endroit où vous le faites.

“C’est une discussion que nous pouvons avoir entre les chefs d’équipe, la FIA, la commission F1, pour s’assurer au moins pour l’avenir que si nécessaire nous faisons quelque chose de différent ou mieux.”