Mattia Binotto dit que Ferrari était initialement « sceptique » quant au potentiel de Carlos Sainz

Le patron de Ferrari, Mattia Binotto, admet que Carlos Sainz s’est bien comporté en 2021 après que l’équipe était initialement sceptique quant à son potentiel.

Avant que la campagne 2020 ne puisse commencer, Ferrari a confirmé que la saison serait la dernière de Sebastian Vettel avec l’équipe, se fixant la tâche de trouver un remplaçant pour le quadruple ancien champion du monde.

Leur choix s’est porté sur Sainz, qui est arrivé à Maranello avec un élan après deux saisons solides chez McLaren où il avait obtenu la 6e place du championnat des pilotes en 2019 et 2020.

Ces bonnes performances se sont poursuivies en 2021, avec quatre podiums aidant Sainz à faire mieux et à terminer P5 au classement 2021, marquant 5,5 points de plus que son coéquipier Charles Leclerc tout au long de la saison.

Fait intéressant, Binotto n’était pas si sûr de Sainz lorsqu’il a signé pour la première fois, mais il est sûr de dire que tous les doutes ont été levés.

« Nous sommes très satisfaits de nos pilotes », a déclaré Binotto à Sky Italia.

« Nous connaissons Charles depuis longtemps, il est avec nous depuis la Ferrari Driver Academy. C’est un pilote talentueux, très rapide en qualifications qui a pu grandir cette année aussi – il l’a fait en course dans sa gestion des pneus et de la course elle-même. Je suis très heureux de la poursuite de la croissance de Leclerc.

« Sainz a montré toute sa valeur. Nous étions sceptiques lorsque nous l’avons annoncé, mais il a été engagé car nous étions convaincus qu’il pouvait rapporter des points à la Scuderia au championnat des constructeurs et cette année il l’a montré.

« Il a terminé toutes les courses, il a toujours marqué des points à l’exception de deux GP, il a réalisé un excellent championnat et il s’est rapidement installé. C’est un pilote sur lequel nous savons que nous pouvons compter. C’est un beau couple si on pense à notre avenir.

L’ancien patron de la F1, Bernie Ecclestone, a récemment révélé qu’il y avait eu une surprise dans le camp Ferrari de voir Sainz battre Leclerc cette saison.

« Le père de Carlos Sainz m’a appelé et m’a parlé de la situation de son fils », a-t-il déclaré. Blick.

« Disons-le de cette façon… beaucoup de gens à Maranello sont surpris que l’Espagnol ait pu donner à son coéquipier Charles Leclerc une telle course pour son argent en 2021. »