Mattia Binotto dit qu’il serait « faux » d’appeler Daniel Ricciardo un maillon faible dans le combat P3

Mattia Binotto pense qu’il ne faut pas pointer du doigt Daniel Ricciardo comme maillon faible de la bataille Ferrari-McLaren pour la P3.

Bien que le combat pour le championnat des constructeurs lui-même soit assez excitant avec un seul point séparant Mercedes et Red Bull, la course à la médaille de bronze offre également beaucoup d’intérêt.

Récemment, depuis une mise à niveau du moteur, Ferrari a progressé de 13,5 points – et il y avait un excellent exemple de leurs pilotes travaillant en tandem pour l’équipe au Grand Prix du Mexique.

Cette décision n’a pas porté ses fruits, Pierre Gasly conservant finalement la quatrième place, mais Charles Leclerc a laissé Carlos Sainz tenter de défier l’AlphaTauri alors que le duo Ferrari est revenu quatrième et cinquième, pour finalement revenir sur ses positions.

Leclerc et Sainz ont respectivement 138 et 130,5 points, mais les totaux de McLaren sont un peu plus déséquilibrés avec Lando Norris sur 150 et Ricciardo loin derrière avec 105 – son décompte doit beaucoup à sa victoire surprise au Grand Prix d’Italie.

Au Mexique, Ricciardo a eu une autre course à oublier car il a touché Valtteri Bottas à la sortie du premier virage, a dû faire un arrêt immédiat au stand et n’a jamais été un facteur par la suite, terminant 12e.

L’Australien a connu une première saison principalement décevante avec McLaren, où, ironiquement, il a remplacé Sainz – bien que ses performances récentes aient généralement été quelque peu améliorées – mais le directeur de l’équipe Ferrari Binotto pense que le blâmer pour le retard de son équipe sur la Scuderia serait « faux ».

« Il ne fait aucun doute que le fait d’avoir deux bons pilotes est important pour le classement des constructeurs », a déclaré Binotto, cité par Motorsport Week.

« Je pense que si vous regardez le nombre de points que Carlos apporte, c’est un facteur [in being ahead of McLaren] donc c’est très important.

« Donc, il va certainement très bien, cela a certainement été important.

« Je ne pense pas que ce soit seulement cela parce que nous avons été malchanceux cette saison dans certaines circonstances – Monaco, Hongrie – donc nous pourrions même avoir beaucoup plus d’avance.

« Donc, je ne blâmerais pas Ricciardo dans cette bataille, je pense que ce serait mal. »

Binotto a ajouté qu’il pense que la mise à niveau du moteur récemment introduite par Ferrari aide leur rythme.

« Si je regarde les dernières courses, au moins nous avons toujours été devant elles [McLaren], une demi-seconde peut-être [in] le Mexique et [it] a été le cas dans le précédent », a ajouté Binotto.

« Je pense donc qu’en ce moment, depuis que nous avons introduit la nouvelle unité de puissance, nous pensons en quelque sorte que nous avons un petit avantage en termes de performances, ce qui est très utile à ce stade de la saison. »